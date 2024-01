Presidente Boric por críticas al recurso de apelación por libertad condicional de Celestino Córdova: "Mi rol no es dejar contentos a parlamentarios"

El Presidente Gabriel Boric se refirió a los cuestionamientos que recibió el Gobierno por parte de parlamentarios del Frente Amplio por el recurso presentado para apelar a la libertad condicional de Celestino Córdova, condenado por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, en 2013.



Al respecto, Boric dijo que "a mí como Presidente de la República me corresponde hacerme cargo de las responsabilidades que tengo en el ejercicio de este cargo. Yo no soy parlamentario, mi rol no es dejar contentos a parlamentarios de uno u otro sector, sino velar por el bien público de que consideramos todo el país y en función de esas convicciones es que actuamos".



"A veces eso molestará algunos, otras veces molestará a otros, es parte del rol y del ejercicio del cargo, yo tengo un diálogo permanente con los parlamentarios de todos los sectores políticos" continuó.



Por último, complementó que "siempre van a haber decisiones que a algunos sectores en particular no les van a gustar, pero mi rol es ser Presidente de la República y no dejar contento a alguien en particular, sino, velar por el bien común de todos los chilenos y chilenas y eso es lo que creo que estamos haciendo".



Cabe recordar que la diputada Ericka Nañco (RD) criticó al Ejecutivo por presentar el recurso contra Córdova e indicó que “a mí me parece un error que el Gobierno hoy día apele a esta causa, que el machi se ha ganado por cumplir con los requisitos básicamente”, sentenció la parlamentaria oficialista.

PURANOTICIA