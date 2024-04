Presentarán denuncia por ola de robos que afecta a familias damnificadas por el incendio en Viña del Mar

Ya son varios los casos de vecinos que han descubierto a desconocidos robando algunas de las pertenencias que les quedan, desde el patio de las casas que fueron afectadas por el incendio de febrero en Viña del Mar.

La mayoría se lleva herramientas, materiales de construcción y hasta donaciones, producto que en las noches las estructuras quedan abandonadas, debido a que aún no se concluye con la etapa de autoconstrucción de sus viviendas.

Los sectores más afectados son Ampliación Villa Dulce, el Olivar y Villa Independencia en la parte alta de la Ciudad Jardín.

"Esto ya ha superado todos los límites y ya no sabemos que hacer porque tampoco nos podemos exponer. Ya perdimos todo y los que sobrevivimos a esta tragedia estamos exponiendo nuestras vidas. No corresponde que estemos nosotros haciendo guardia", expresó Johana Valdivia de Ampliación Villa Dulce.

"Hay vecinos que todavía se encuentran durmiendo en carpas y esta es una situación que no puede ser. Nuestros barrios están conformados mayoritariamente por adultos mayores y la ayuda en seguridad no ha sido suficiente. No es posible que el lunes pasado nos encontráramos con un ladrón en el terreno de mi casa. Es tremendamente angustiante", complementó Paz Aguirre de Villa Independencia.

"Por favor, necesitamos que nos ayuden con la seguridad en nuestros barrios, porque ya nos robaron a todos", indicó Julia Parraguez de Villa Dulce.

Por esta razón, el senador Francisco Chahuán junto a dirigentes y vecinos afectados presentarán una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen los hechos y paralelamente se refuercen las medidas de seguridad y patrullajes preventivos en las zonas afectadas.

"Es fundamental reforzar la presencia policial. Acá los damnificados no solamente están sufriendo por el frío y el cambio en las condiciones del clima, sino que adicionalmente por una serie de bandas dedicadas a robar lo poco que les quedó en los restos de las viviendas afectadas. En algún minuto se logró un reforzamiento de las presencia de las Fuerzas Armadas, pero hoy se requiere redoblar ese esfuerzo", sostuvo el senador.

"Muchos vecinos de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana están viviendo en carpas o en medio de los escombros de las poblaciones que fueron afectadas por el megaincendio, por eso es que pedimos agilizar en tiempo y forma el Plan de Reconstrucción de las viviendas de las tres comunas. Acá hay familias que son damnificadas y más encima por estos días han sido objeto de robos en lo que queda de sus viviendas. Les han robado en sus casas y particularmente están afectados por los temas de seguridad", puntualizó Chahuán.

El parlamentario RN informó que la petición de mayor dotación ya fue efectuada al Jefe de la Defensa Nacional y a las autoridades políticas y policiales.

Por último, agregó que durante las últimas horas, se envió un oficio al Gobierno, exigiendo que rinda cuenta sobre la cantidad de viviendas de emergencia que se han levantado hasta ahora y los recursos involucrados en dicho proceso.

PURANOTICIA