Presentan los primeros avances del estudio del transporte de carga y pasajeros al Valle del Aconcagua

Este miércoles 10 de abril, en la exestación Llay Llay, EFE Valparaíso y el Gobierno Regional presentaron los avances e hitos del “Estudio de oferta y demanda del transporte en el Valle del Aconcagua”, una investigación de campo que permitirá establecer la situación base para el futuro desarrollo ferroviario en la zona.

La instancia, que fue liderada por el Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, la presidenta del directorio de EFE Valparaíso, Beatriz Bonifetti y el alcalde de Llay Llay, Edgardo González, se centró en la exposición de la empresa consultora Steer, quienes se adjudicaron esta primera etapa para iniciar la exploración y contar con los insumos necesarios para los análisis de viabilidad ante una posible extensión ferroviaria a las provincias de Los Andes y San Felipe de Aconcagua.

Este proceso comenzó el 23 de abril de 2022 con la firma del convenio entre la empresa estatal y el Gobierno Regional de Valparaíso en la estación La Calera. En mayo de 2023, el Consejo Regional de Valparaíso aprobó de forma unánime $331.720.000 millones de pesos para la licitación de este estudio, el que fue adjudicado por la consultora Steer Davies, iniciándose el 5 de febrero de 2024, con un plazo de 480 días para su realización.

A dos meses del comienzo del estudio, la consultora internacional ya ha realizado la recopilación de antecedentes y análisis de referencias bibliográficas, el catastro de red ferroviaria, el catastro de siniestralidad vial y ferroviaria, mediciones continuas de flujos vehiculares y se encuentra desarrollando una serie de tareas relacionadas a la infraestructura vial, generadores y atractores de carga en la zona, transporte publico y catastro de la red vial urbana e interurbana.

Rodrigo Mundaca, Gobernador Regional de Valparaíso, comentó sobre la importancia de contar con este estudio y la posibilidad de conectar la región de cordillera a mar: “Para nosotros es fundamental hoy día el poder continuar, el poder prolongar la línea férrea desde Llay Llay hasta Los Andes, por la importancia que tiene este territorio, la importancia que tiene hoy día los trenes como medio de transporte de pasajeros, de carga y de servicio. Soy de aquellos que sostiene que parece una incongruencia tremenda el hecho de que Chile hoy día no cuente con trenes, entendiendo además que el tren como eje estructurante del transporte público es un medio de transporte sustentable, sostenible, que, en un escenario de cambio climático, en un escenario de combate al calentamiento global, precisamente un medio de transporte que no contamina, que no emite gases de efecto invernadero, etcétera. Y pensando además también en la necesidad de tener un medio de transporte que nos permita precisamente poner en valor la importancia que tiene en territorios como el Valle del Aconcagua”.

Este estudio considera la generación y calibración de modelos a nivel de pasajeros y de transporte de carga, algo fundamental para el puerto terrestre de Los Andes. Beatriz Bonifetti, Presidenta del directorio de EFE Valparaíso se refirió a este desafío: “Esto es fundamental para poder diseñar un servicio de conectividad de pasajeros hacia el interior del valle, hacia Los Andes, además de poder evaluar la viabilidad que tiene un nuevo diseño de servicio de transporte de carga que permita llegar y acercar al puerto de Los Andes hacia los terminales portuarios. Eso es fundamental para el desarrollo económico de la región. Y por otro lado también ser consistente y aportar sustantivamente a la sostenibilidad del territorio. Tenemos compromisos importantes como país de poder llegar a la carbono neutralidad y como EFE Trenes de Chile estamos colaborando de manera importante en ese objetivo que no es solamente un objetivo nuestro, es un objetivo país".

La actividad desarrollada en la estación Llay Llay, es el tercer hito de este proyecto, el que busca acercarse a la cordillera, avanzando por las distintas comunas del valle. El alcalde de la comuna del viento, Edgardo González, valoró la instancia, mencionando que: “estamos muy esperanzados como comuna para nosotros el tren y la estación es parte de nuestra historia, pero también es parte del futuro. La verdad que los proyectos que se vienen presentando en términos de desarrollo de diseño que tiene que ver con conectar Llay Llay con el resto del país y también con el resto de la región, para la comuna abre posibilidades infinitas de desarrollo comercial, de desarrollo turístico, de conectividad para nuestros vecinos y vecinas, que sin duda esperamos con mucha esperanza y por eso es que estamos muy contentos y agradecidos de este trabajo que va a estar desarrollando en este caso EFE con el apoyo y el financiamiento del gobierno regional, del gobernador, de los consejeros regionales porque sin duda que este permite dar un paso y sabemos que es un camino largo, sabemos que esto va a tomar tiempo, pero en algún momento este paso hay que darlo y por eso que estamos bien contentos, entusiasmados y emocionados por cierto con las posibilidades que abre este estudio en términos de desarrollo social, cultural y económico para nuestra comuna”.

Se espera que en el segundo semestre de 2024 se presente el segundo avance de este estudio, donde se espera tener resultados sobre infraestructura vial y ferroviaria, infraestructura del transporte público y el comienzo de la aplicación de encuestas a usuarios, para finalizar esta etapa de estudio preeliminar en abril de 2025.

