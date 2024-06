Presentan ante el Core de Valparaíso los avances de medidas medioambientales ejecutadas en Concón, Quintero y Puchuncaví

El delegado presidencial para la Gestión de la Crisis Socioambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví, Cristian Cáceres, asistió a la Comisión de Medio Ambiente, Patrimonio Natural y Cambio Climático, del Consejo Regional (Core) de Valparaíso, para presentar el avance de las 15 medidas mandatadas por la Corte Suprema al Gobierno para mejorar la calidad de vida en esas comunas.

Durante su presentación, la autoridad presidencial explicó que “todas están siendo atacadas, varias están cumplidas. Entre ellas se encuentran la implementación de la página web para informar a la comunidad, los programas de vigilancia de salud con respecto a la epidemiología, la relación directa con los diversos servicios de fiscalización, en fin, una serie de medidas que el Estado está manteniendo en el territorio para el control y gestión de la crisis”.

Respecto a las que están actualmente en ejecución, destacó “la implementación de una nueva red de monitoreo de calidad del aire con 14 nuevas estaciones, de las cuales ya ocho se encuentran operando en marcha blanca, y que están presentes en las tres comunas”.

La autoridad detalló que “hay que destacar cuatro tipos de estaciones bien interesantes que hay: una de ellas establece el perfil normal del territorio en cuanto a la calidad del aire, ésta va a ser la estación de Pucalán; y se van a establecer otras tres estaciones que son los denominados súper sitios, que mantienen sistemas de monitoreo de contaminantes relacionados con los hidrocarburos. Contemplan sobre 40 tipos diferentes de contaminantes que hoy no están normados y que no estaban contemplados en las estaciones de la red de monitoreo que está instalada hace años en el territorio. Esto nos va a abrir toda una nueva gama de opciones para vigilar y generar acciones de prevención hacia la salud de la población”.

Sobre los resultados de estas medidas, Cáceres manifestó que “se han visualizado mejoras en cuanto a las concentraciones de contaminantes en el territorio. De hecho, este año no hemos tenido ningún evento de alerta ambiental a la fecha, lo cual nos hace presumir que una de las medidas que implementó el Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental del Ministerio de Medioambiente, que considera que las empresas deben mantener planes operaciones para bajar las emisiones, estaría dando resultados”.

El presidente de la Comisión, core Eduardo León, agradeció la actualización de estas medidas, señalando que “tuvimos un panorama completo y una conversación bien interesante. Nosotros como Gobierno Regional queremos ser un aporte en esto y también ayudar en la fiscalización. Sabemos que no es fácil, que es complejo, pero todos tenemos que estar comprometidos en avanzar en un desarrollo sustentable y tener, ojalá a corto plazo, una mejor calidad de aire y de vida en la zona”.

Por su parte, el core Carlos Vegas, manifestó que “creo que estamos avanzando, no me puedo perder, se han hecho los esfuerzos del Gobierno y con recursos de este Gobierno Regional también. Me gustaría que fuésemos más rápidos, más ejecutivos, pero bueno, es un proceso y creo que vamos avanzando. La importancia de tener un Delegado Presidencial especial justamente apunta a eso y Cristian conoce el territorio y ha trabajado en los temas ambientales. Ha sido un trabajo muy interesante y creo que vamos por el camino correcto”.

