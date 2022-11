Poner al partido en movimiento y relación estrecha con las bases: candidatos al máximo sillón de RN en la V Región definen estrategias

Ordenar la casa, poner al partido en movimiento y tener una estrecha relación con las bases. Estas son las tres grandes premisas que tiene Renovación Nacional (RN) en la antesala de la elección de su nuevo presidente en la región de Valparaíso, puesto que quedó vacante tras la renuncia del ex constituyente Raúl Celis Montt quien, de paso, abrió una importante polémica interna con su decisión de dejar anticipadamente de liderar a la colectividad en la zona.

Y es que en su salida, el también ex Intendente Regional de Valparaíso manifestó a Puranoticia.cl que "con excepción del apoyo de Sebastián Olivos (secretario regional de RN, el respaldo del resto de la mesa no fue el esperado", debido a que, sin consulta previa, recibió la "desconcertante notificación" del nombramiento de Mario Villanueva como coordinador regional del partido.

De igual forma, apuntó al ex Concejal de San Felipe como un "coordinador pagado" que no colaboró ni en su gestión al mando del partido en la región de Valparaíso ni en el Plebiscito de salida en respaldo al «Rechazo». De hecho, Celis explicó que "se le designó (a Villanueva) porque era una de las personas de la mesa que era de confianza de los parlamentarios, del resto de los nombres con excepción del mío, y cercano a Luis Pardo, que dirige el Instituto Libertad de RN".

Con las aguas algo turbulentas en el partido, la mesa regional de Renovación Nacional debe convocar a un Consejo Regional, instancia en la que se pueden inscribir todos los militantes que quieran ser presidentes regionales. Luego, serán los 29 consejeros regionales los que votan y eligen a su nuevo líder en la zona. Si bien, la fecha aún no está definida, se espera que sea durante la segunda o tercera semana de noviembre.

Bajo este contexto, son dos los nombres que aparecen en carpeta para liderar sendas candidaturas de cara a esta votación: por una parte, está Marcia Oyarzún Leiva, jefa de gabinete del diputado Andrés Celis y quien cuenta con el respaldo del senador Francisco Chahuán, presidente nacional de RN; mientras que por el otro está Juan Luis Tobar Valdivia, ex candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 6 y quien, además, fuera presidente regional de RN en Valparaíso.

Ambos deberán iniciar de ahora en adelante un trabajo político muy fino, de mucha conversación con los consejeros regionales de RN, a quienes deberán persuadir de que sus figuras son las idóneas para liderar al partido desde la directiva regional.

Puranoticia.cl conversó con ambos, de cara a lo que será esta breve pero intensa campaña de cara a la elección que deberán llevar a cabo los consejeros regionales de Renovación Nacional en Valparaíso.

LAS CAPACIDADES DE OYARZÚN

Marcia Oyarzún, en primer lugar, expuso que "yo creo firmemente que todo dirigente, en cualquier categoría que sea, comunal, distrital, regional o nacional, debe tener una estrecha relación con las bases y los militantes; a su vez, estar a disposición de llevar todas las inquietudes a las instancias superiores; debe ser conciliador y trabajar armónicamente; también debe tener como objetivo el partido y que las mejores personas puedan ser nuestros representantes en las mejores instancias, ya sea en las municipales, de core, parlamentarias o presidenciales.

Consultada acerca de si creía que ella reunía estas características, sostuvo que "estoy segura que tengo esas capacidades. Tengo el ánimo, soy leal a nuestros valores y principios y soy una persona entregada enteramente al trabajo territorial. Lo he demostrado en múltiples ocasiones, cuando he sido dirigente del partido. He sido consejera nacional, he sido presidenta comunal de Viña del Mar, he sido vicepresidenta regional y me he caracterizado por llevar adelante varias acciones dentro del partido y de los partidos afines a nosotros, como la UDI y Evópoli".

LA EXPERIENCIA DE TOBAR

Por su parte, Juan Luis Tobar planteó que "es fundamental que el presidente regional sea una persona con experiencia dirigencial, porque hay que reordenar la casa. La responsabilidad de un presidente es compleja, genera tensiones internas y se hace necesario volver a unir al partido de manera rápida y eso se logra siempre con dirigentes con experiencia".

También mencionó que "debe haber un nuevo proceso de directiva, porque se mantiene el resto de la mesa, que aparte de ordenar la casa, ponga al partido en movimiento luego de todo lo que nos ha tocado vivir".

Y en tercer lugar, habló de "enfrentar adecuadamente el proceso electoral de abril, ya que hay que preparar al partido para una contienda electoral que será de largo aliento por dos años. También hay que empezar a armar todo lo que sean los cuadros necesarios para empezar a buscar candidatos para las próximas contiendas electorales de octubre de 2024".

LA "ESPALDA" DE LOS CANDIDATOS

Respecto a los respaldos con los que cuenta cada uno, Oyarzún tiene de aliado al senador Francisco Chahuán, de quien dijo que "para mí fue un halago porque creo que al tener esa intención del senador y presidente nacional de que pudiera liderar este estamento, refleja la confianza que tiene en mí, en mi trabajo y en mi lealtad".

Tobar, en tanto, expresó que "mira es complejo dar nombres, pero mi candidatura se da por una motivación de los propios militantes, son ellos quienes me invitaron a ponerme a disposición y así asumir nuevamente este desafío que ya tuve la suerte de dirigir en un momento, ahora serán justamente los consejeros quienes definan y aquí depende de 29 votos que por respeto a ellos no quiero comprometerlos".

Frente al tema, el diputado Andrés Celis comentó que el hecho de "que Santiago designe a una persona que representa a un ex diputado que le fue mal en las parlamentarias (en referencia a Luis Pardo), que hoy es director de un instituto, que depende del partido (...) eso habla mal de los amiguismos, de los compadrazgos, y nuevamente Santiago mandando en regiones".

