Polémica en Papudo: Vecinos restringen acceso a playa Punta Puyai y Bienes Nacionales pide pronunciamiento al Municipio

"Todas las playas de mar, ríos y lagos son bienes nacionales de uso público. Es decir, son de dominio de todos los chilenos y su uso nos pertenece a todos".

Así lo indica el artículo 589 del Código Civil, el cual ha estado en boga los últimos días, a raíz de la viralización en redes sociales de un video que muestra a vecinos de Papudo impidiendo el libre acceso a la playa Punta Puyai.

Se trata de un grupo de residentes de un condominio, quienes bloquearon el acceso al balneario ubicado en el litoral norte de la región de Valparaíso y cuyos videos muestran a una mujer asegurando que la ruta en cuestión es una zona privada.

Al lugar incluso llegó Carabineros para despejar la vía. Sin embargo, la resistencia vecinal lo impidió pues insistían en que el lugar es una zona privada y que con ello no estaban bloqueando el acceso a la playa en cuestión.

"Esto es privado. Por favor, que se retiren para que pueda pasar la gente", le dijo la mujer a un funcionario de Carabineros que llegó al lugar quien, por su parte, le insistió que "el condominio es privado, pero el acceso a la playa no".

Lo más grave de la acción ocurrió segundos después, cuando la mujer, celular en mano, amenaza al uniformado diciéndole que "nos vamos a volver a ver usted y yo. Usted se va a hacer responsable de lo que va a pasar de aquí en adelante".

Este video rápidamente se viralizó en las redes sociales, con una serie de comentarios que daban cuenta del actuar ilegal de la vecina de Papudo. A raíz de esto, el matinal «Mucho Gusto», de Mega, se dio cita en el lugar para conversar con los residentes.

“El tema de restringir el acceso es por seguridad. Esta calle se prestaba para carreras clandestinas, para entrar a robar. Han robado hasta las mascotas“, sostuvo la vecina del video viralizado, quien explicó que la decisión que adoptaron como comunidad "es por entrar a la playa, nada más que eso".

De igual forma, la mujer planteó que "quizás el derecho a ver quién pasa y quién no pasa no lo tengo, pero por ahora la ley me avala porque este es un sector privado. Yo soy representante de 1.500 personas que viven acá, donde compraron privados".

DENUNCIAS A BIENES NACIONALES

Frente a esta situación, el seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso, Tomás Covacich, señaló que "lo importante es informar que nuestro mandato es garantizar el acceso a toda playa de mar, playa de río y playa de lago, a propósito del inicio de la temporada estival y la importancia del libre tránsito de las personas para que puedan disfrutar toda la temporada, considerando el flujo que se viene".

Respecto a las denuncias por problemas de acceso, la autoridad dijo que "todo ciudadano puede generar las denuncias respecto a la prohibición del ingreso a playas y ahí nosotros tomamos las decisiones pertinentes con los municipios, la Gobernación Marítima, la Delegación Presidencial y otras instituciones si hay más antecedentes".

Acerca del caso puntual de Papudo, el seremi Covacich comentó que "sobre este caso puntual y mediatizado, es importante señalar las competencias que tenemos y que tienen las Direcciones de Obras Municipales y los Municipios, a propósito de la naturaleza jurídica de las calles. Entendemos que las calles son bienes nacionales de uso público, las cuales deben tener garantizado el acceso 24/7 a cualquier persona. Y en ese aspecto, vamos a oficiar al Municipio para que esclarezca la naturaleza jurídica de esta calle y, en función de las facultades del Municipio, tomar las acciones para despejar la barrera si es que así fuera el caso".

CERTIFICADO DE INVALIDEZ

En medio del despacho en vivo del matinal de Mega con la polémica vecina de Papudo, se explicó que hay varios accesos a la playa Punta Puyai, argumentando la residente que específicamente el del problema es un acceso privado.

"Esa abuelita no va a poder caminar 2 kilómetros. Imposible", dijo la periodista, ante lo cual la vecina respondió: "Si la abuelita tiene algún documento de que es discapacitada, ningún problema, la podemos dejar entrar. O su carnet de identidad, ningún problema. Si la cosa es que acá tiene que entrar la gente que vive acá, la gente que cuida", dijo, generando el enfado de las redes sociales.

"No te puedes arrogar algo que ni la autoridad ni la normativa te ha dado", replicó la periodista, ante lo que la vecina cerró diciendo que "no podría hacer eso cuando no existe otra entrada y acá hay muchas entradas a la playa".

Frente a esta situación, el Seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso subrayó que "sí existen más accesos a la playa Punta Puyai. El acceso sí está garantizado, pero en este caso puntual, estamos tomando acciones dentro de las facultades que tiene el Ministerio y esta Seremi para tomar acciones pertinentes respecto a la labor de la Dirección de Obras Municipales y del Municipio".

PURANOTICIA