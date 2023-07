Pinturas y esculturas sin paradero conocido: Las obras de arte perdidas en Viña del Mar y el silencio de la administración Ripamonti

Una de las principales noticias del pasado 22 de septiembre de 2022 surgió desde Viña del Mar y tenía relación con los resultados de la auditoría realizada a la gestión de Virginia Reginato en el Municipio de la Ciudad Jardín, la cual reveló que durante la administración de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en la comuna se pagaron $23 mil millones en horas extra sólo entre los años 2016 y 2021.

El trabajo de investigación, licitado por la administración Ripamonti, se extendió por seis meses y arrojó también que hubo un incremento injustificado en los cánones de arriendo de inmuebles que pagaba el Municipio de Viña para el funcionamiento de los departamentos de Seguridad Ciudadana y de Deporte y Recreación (la conocida «Casa del Deporte»). A ello se sumaba una gestión de cobranza deficiente y la existencia de unos 1.000 bienes “no ubicados” y sin antecedentes para saber dónde están.

Bajo este contexto, el informe de la auditoría forense detectó la no ubicación de un catálogo completo de obras de arte como pinturas y esculturas, tal como lo dio a conocer la propia alcaldesa Macarena Ripamonti en aquella oportunidad: "Un grave daño a las culturas implica, además, la falta de algunas pinturas y esculturas respecto de las cuales no se tiene conocimiento de su ubicación o destino, afectando el patrimonio cultural de la ciudad", dijo la autoridad.

Frente a esta aseveración, en la siguiente sesión del Concejo Municipal de Viña del Mar, el edil René Lues Escobar (DC) le pidió a la jefa comunal, mediante el memorando Nº 252/09/22, que le informara qué obras son las que no están ubicables en el inventario municipal, considerando tanto su valor patrimonial como también las eventuales responsabilidades que habría que perseguir.

"Como Concejal solicité en varias ocasiones que indicara de qué obras de arte se trataba, pues era muy delicado que hubiera obras de arte no ubicables en el inventario municipal, por lo relevantes que son para el patrimonio cultural de la ciudad y por las eventuales responsabilidades penales que habría que hacer efectivas de no encontrarlas", señaló el edil demócrata-cristiano.

Sin embargo, la solicitud expresada por Lues no fue atendida por la gestión municipal viñamarina, pese a haberse cumplido los 15 días hábiles que le otorga la Ley Nº18.695 a los alcaldes para responder requerimientos de información que soliciten los concejales. Por este motivo, en enero de 2023 volvió a la carga a través de otro memorando (Nº 05/01/2023), el cual tampoco ha sido respondido a la fecha.

Fue este conjunto de situaciones las que, tras nueve meses, hicieron que el concejal Lues acudiera esta vez a la Contraloría Regional de Valparaíso, con el objetivo de conocer qué pasó con este patrimonio cultural que Ripamonti señaló que no estaba ubicable, indicando de qué obras y códigos se trata, además de saber si hubo acciones legales interpuestas ante el Ministerio Público para perseguir las eventuales responsabilidades que habría que hacer efectivas en caso de no encontrarlas.

"Luego de nueve meses de insistencia, hasta ahora no he recibido ninguna respuesta, a pesar que la ley le otorga a la alcaldesa 15 días hábiles para hacerlo, por lo que recurrí a la Contraloría Regional de Valparaíso para que la Entidad de Control obtenga las respuestas e información que en mi labor fiscalizadora como concejal no he logrado obtener en el Municipio", expuso René Lues.

Junto a lo anterior, el edil DC pidió conocer las razones por las cuales la máxima autoridad comunal se ha negado a responder durante estos nueve meses los requerimientos de información sobre el tema y, además, determinar las eventuales responsabilidades y sanciones administrativas que correspondan.

Cabe hacer presente que desde el Municipio de Viña del Mar informaron al diario La Estrella de Valparaíso que previo a la auditoría forense se solicitó un sumario, motivo por el cual se ha mantenido esta información en calidad de reservada. Tras la publicación de los resultados de la auditoría, indicaron desde la administración Ripamonti que se acopló con antecedentes al proceso de investigación sumarial.

PURANOTICIA