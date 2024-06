Piden a Contraloría que acelere respuesta por tardanza del Servicio de Salud en entregar sumario sobre bebé fallecida en San Antonio

El pasado 8 de enero, el diputado Andrés Celis concurrió a Contraloría para solicitar la ejecución de una serie de medidas, sin tener hasta la fecha una respuesta. Entre ellas, que el ente fiscalizador solicite al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio el estado actual del sumario administrativo por el caso de Mía Olivares, los tiempos estimados para su conclusión y una investigación sumaria por irregularidades en el proceso, pues a juicio del parlamentario hay una dilación injustificada que tiene nombre y apellido: el director del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, Cristian Galvez, quien ha sido respaldado por la Ministra de Salud de manera "inexplicable", según Celis.

”El 8 de enero presenté los antecedentes y pedí a Contraloría que en caso de que el sumario no haya concluido, inicien una investigación sumaria para determinar las razones del retraso y la inclusión de documentos no pertinentes. También les solicité atender la denuncia presentada y llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la posible negligencia médica en el caso de Mia Olivares García y las irregularidades en el manejo de documentación en el sumario administrativo. Lamentablemente aún no obtengo respuesta a mi presentación siendo que la denuncia tiene como objetivo esclarecer los hechos, garantizar la transparencia en el proceso y, en caso de encontrar irregularidades, aplicar las sanciones correspondientes. Por eso espero que Contraloría puede acelerar su accionar", dijo.

Al cumplirse este 6 de junio un año de la muerte de Mía, el diputado Celis reiteró su molestia respecto del rol SSVSA y la Ministra de Salud en el caso, pues a la fecha hay aún un sumario no resuelto, lo que no permite la determinación de responsabilidades, que es lo que anhela la familia de la bebé, que falleció sin recibir la atención médica en una cama crítica que tanto necesitaba, siendo que había un cupo en la región Metropolitana.

El miembro de la comisión de Salud dijo que "hay un notable abandono de deberes y falta de respuesta a la tramitación de un sumario por parte de Cristian Gálvez, director del servicio de Salud Valparaíso San Antonio, y un respaldo injustificado de la ministra Ximena Aguilera, ambos deberían cesar en su cargos. No es posible que existiendo una auditoría clínica, un sumario de un año de tramitación a la fecha no haya ningún resultado”.

