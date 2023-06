“PGU en tu barrio”: IPS ha beneficiado a más de 239 mil personas en la región de Valparaíso

El Instituto de Previsión Social (IPS) da a conocer que fruto de las diversas acciones comunicacionales, campañas informativas y miles de notificaciones directas enviadas a personas potenciales beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no la habían solicitado, se han entregado -a nivel nacional- más de 2 millones 190 mil PGU o beneficios solidarios de vejez equivalentes, entre febrero de 2022 y hasta la fecha.

Esta cifra incluye los beneficios que se migraron a la PGU desde el Pilar Solidario de Vejez; las nuevas PGU otorgadas mes a mes; personas que han recibido la PGU por algunos meses hasta su fallecimiento y el grupo de aportes previsionales solidarios de vejez que se mantuvieron en lugar de la PGU. Cabe recordar que la Pensión Garantizada Universal comenzó a entregarse a contar de febrero de 2022 y su monto actual es de $206.173.

La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Susana Calderón Romero, afirmó que, "La Pensión Garantizada Universal es la muestra de que necesitamos que el Estado sea parte del Sistema de Pensiones y de esta forma mejorar sustancialmente el monto de las pensiones que recibe la mayoría de nuestros adultos mayores; por ello la importancia de #PGUEnTuBarrio y hoy llevamos un total de 239.942 mil nuevos beneficiarios que han podido acceder a la PGU, siendo la segunda región con más avances a nivel país. Como ha mandatado nuestro presidente Gabriel Boric, continuaremos fortaleciendo nuestros canales de información y postulación, para que ningún posible beneficiario queda fuera de PGU, ya sea que por brechas digitales , movilidad reducida o falta de redes de apoyo, no habían realizado el trámite"

"Como equipo IPS hemos tenido un despliegue territorial desde octubre del año pasado con la PGU, donde tenemos un universo de potencial beneficiarios que llegamos a ellos a traves de contacto telefónico, carta y visita domiciliaria. Este formato nos ha permitido correr la brecha digital que aún existen y llevar la seguridad social a todas las personas que lo necesitan, así llegando hasta cada rincón de nuestra región. Es por esto que seguiremos trabajando para que todos y todas quienes cumplan los requisitos puedan recibir su beneficio y así lograr que puedan tener una mejor calidad de vida", señaló Hernan Espinoza, Coordinador Regional de Servicios de atención al Cliente IPS.

La Señora Iris Díaz se refirió a este beneficio, diciendo que, “es una buena política publica, ayuda al presupuesto del hogar ya que nuestros esposos no pueden seguir trabajando. Por lo tanto ha sido de gran ayuda, porque en tiempo de pandemia pudimos hacernos nuestros controles de salud en forma particular por Fonasa. Además cuando me enteré por las noticias de la PGU, al otro día que cumplí mis 65 años fui de inmediato a inscribirme a Chile Atiende. Estoy muy feliz porque para mi es un tremendo regalo que las autoridades se preocupen que nosotros como adultos mayores tengamos un mejor vivir”.

En la Región de Valparaíso, un total de más de 239.942 mil personas reciben actualmente la PGU y beneficios solidarios equivalentes de vejez, gracias a las diversas acciones que se han implementado para acercar este beneficio del Estado a los adultos mayores.

Respecto del plan específico “La PGU en Tu Barrio”, en la región de Valparaíso se han recorrido las 38 comunas y en ella se han contactado directamente a 8.227 personas, que necesitaban de mayor apoyo para orientarlas y apoyarlas en la solicitud del beneficio. Cabe mencionar que “La PGU en tu barrio” ha sido un plan adicional que se suma a las múltiples acciones que se han realizado para promover que las personas realicen sus solicitudes.

Es importante recordar que las personas de 65 o más años que cumplan los requisitos, estén o no pensionadas, pueden solicitar la PGU en las sucursales ChileAtiende del IPS; en www.chileatiende.cl con ClaveÚnica, en el mismo sitio a través de Videoatención, sin necesidad de ClaveÚnica; en municipalidades y AFP o compañías de seguros, si la persona está afiliada a una de estas últimas entidades.

¿Cuáles son los principales requisitos para acceder a la PGU?

a) Haber cumplido 65 años o más (sin necesidad de estar pensionado o pensionada).

b) No integrar un grupo familiar perteneciente al 10 % más rico de la población de Chile (este es el requisito que se modificó y que permite el ingreso de nuevos beneficiarios).

c) Acreditar residencia en Chile por 20 años continuos o discontinuos, desde los 20 años de edad. También al menos cuatro años, de los últimos cinco anteriores a la solicitud del beneficio.

d) Contar con una pensión base calculada menor a la pensión máxima determinada por la normativa para este beneficio.

También se puede acceder a información en las redes sociales @ChileAtiende en Facebook, Twitter e Instagram, o llamando al Call Center 101.

Además, se debe tener presente que a los afiliados o pensionados de Dipreca y Capredena no les corresponde este beneficio.

