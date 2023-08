Pescadores de Valparaíso anuncian protestas por crisis de la merluza y advierten al Gobierno: "Nos tendrán que escuchar"

En pie de guerra se encuentran los pescadores de la región de Valparaíso a raíz de la profunda crisis que enfrenta la merluza, situación que los mantiene en alerta y con amenazas de manifestaciones en las calles para los próximos días.

Como "profunda" califican los hombres de mar el problema que atraviesa este recurso pesquero en la actualidad, motivo por el cual han acudido al Gobierno, sin embargo no han recibido respuestas favorables a sus expectativas.

“La merluza está desaparecida. Son varios los factores que han llevado a nuestra región a esta profunda crisis y no comprendemos por qué no tenemos apoyo del Gobierno y sus autoridades", señaló Miguel Ángel Hernández, presidente de la Federación Nuevo Amanecer, que agrupa caletas de toda la región de Valparaíso.

Por este motivo es que el dirigente adelanta que "sólo nos queda hacernos visibles saliendo a la calle, uniendo a todos los pescadores y protestando para visibilizar una crisis que atraviesa en forma muy dura a nuestros pescadores".

Si bien, no entregan una fecha concreta para efectuar estas manifestaciones en las calles de la Ciudad Puerto, los dirigentes de la pesca aseguran que estas serán antes del inicio de la veda de la merluza, programada para septiembre. Es decir, habrá movimiento durante las próximas dos semanas.

"Prepararemos carteles y saldremos a la calle antes que comience la veda. Nos tendrán que escuchar de algún modo. Nosotros ya no sabemos cómo responder a los pescadores artesanales que están abandonados, en medio de una de las crisis más profundas. La última ayuda que recibimos fue en el Gobierno de Bachelet; con Piñera nada y ahora seguimos igual de solos", dijo Pedro Troglio, presidente de la Caleta Portales y titular del Comité de Manejo de la Merluza Común.

El dirigente también apunta a las autoridades políticas, principalmente al gobernador regional, Rodrigo Mundaca, de quien dijo que "no entendemos qué le pasa a él y a sus asesores, quienes no han sido capaces de responder o recibirnos. Incluso enviamos una carta al Gobernador, explicándole la profunda crisis que están atravesando y no hay respuesta. Sólo nos queda un camino: defender nuestros derechos en la calle".

Finalmente expuso que "en la región de Valparaíso se concentraron en solucionar el problema de la Caleta Sudamericana, entregando millonarias sumas y dejando de lado a una gran cantidad de trabajadores que en estos momentos no puede salir a pescar, ya que no hay merluza hace tres meses y en septiembre empieza la veda, y nadie nos asegura que después de terminada se normalice este fenómeno”.

Cabe hacer presente que los hombres de mar atribuyen la crisis de la merluza, en primer lugar, a la pesca de arrastre, "que vienen depredando desde hace años el mar chileno"; luego apuntan a la actual Ley de Pesca (también conocida como «Ley Longueira»), por permitir lo anterior. Un tercer factor indicado es la pesca ilegal; seguido por el calentamiento del agua por el fenómeno del Niño; el ataque constante de los lobos marinos; y por último, el aumento en el precio de los combustibles.

