Periodista de Concón vio por televisión el anillo que heredó de su madre y que perdió hace cinco años: estuvo en poder de Parived

La periodista conconina Paula Fischer estaba hablando por teléfono mientras de fondo tenía la televisión encendida. Fue en este momento donde un largo silencio corta la conversación con su mejor amiga. ¿El motivo? La pantalla mostraba a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) con un anillo que era de su propiedad.

Detectives estaban exhibiendo ante las cámaras del matinal de Mega, «Mucho Gusto», una gran cantidad de joyas que hallaron en el marco de un allanamiento registrado en la casa de Marco Antonio López, conocido como Parived, por el «Caso Relojes». Esto lisa y llanamente la dejó congelada, según reconoció la profesional.

"Le dije que estaban mostrando mi anillo y ella, como sabe toda la historia, me contestó que imposible. Pero yo insistí, estaba 100% segura que era mi anillo", dijo a LUN, junto a confesar que a la mañana siguiente acudió a la policía civil con un sólo objetivo: "Decidí que lo iba a recuperar como fuera. Por mi mamá". Esto, a pesar que le indicaron que las joyas en cuestión se encontraban en poder del Ministerio Público, no de la PDI.

Así fue como decidió entablar una querella por hurto agravado, la cual fue presentada por el abogado Jaime Varas ante el Juzgado de Garantía de Santiago, indicando que "pudo identificar con toda claridad el anillo que había heredado de su mamá".

"El anillo había sido incautado en la casa de la conductora de televisión, doña Tonka Tomicic, y su marido Marco Antonio López", agrega el texto.

Se trata en específico de un anillo ovalado, de color dorado, con un zafiro negro, que está rodeado de diamantes, el cual fue adquirido por su madre, María Eugenia Levancini, el año 2001 en una joyería de la comuna de Las Condes. Fue el año 2003 cuando la preciada joya fue heredada por su hija, Paula Fischer.

No obstante, el 2018 vio el anillo por última vez: "Estábamos en proceso de mudanza y mientras nos entregaban la casa nos habíamos ido a vivir con mi papá. Guardé todo en un cosmetiquero y nos fuimos. Nunca más lo encontré. Me acuerdo que le pedí ayuda a mi nana para buscarlo, pero no hubo caso", relató la hija de Luis Fischer, el conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar; quien además está casada con un hermano del senador por la región de Valparaíso, Francisco Chahuán.

La periodista indicó también a LUN que "llevé la foto a la joyería donde mi mamá lo compró a su medida y lo reconocieron al tiro. La joyera me explicó que cada anillo que hacen tiene un sello y que reconoció otros tres más entre las joyas que mostraron en el allanamiento. Lo único que pido es que me devuelvan el anillo de mi mamá. No tengo idea quién me lo sacó ni en qué momento. Da lo mismo. Lo quiero de vuelta"'.

Cabe hacer presente que la querella por hurto agravado fue presentada en contra de todos quienes resulten responsables del delito, la cual fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Santiago. Además, el tribunal rechazó una solicitud de la defensa de Parived, la cual pedía que retiraran el nombre de Marco Antonio López del escrito.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA