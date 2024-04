Percy Marín al desnudo: critica gestión de Galilea en RN, juzga rol de Pardo en Instituto Libertad y adelanta "desafío parlamentario"

Con fuertes críticas a lo que ha sido la gestión del senador Rodrigo Galilea al mando de Renovación Nacional (RN), el consejero regional (core) de Valparaíso, Percy Marín, abordó con Puranoticia.cl la decisión del partido de excluirlo en la carrera por la Gobernación Regional de Valparaíso y privilegiar en su lugar al ex diputado Luis Pardo.

Y es que un fuerte remezón generó en la interna del partido la decisión de que sea el director ejecutivo del Instituto Libertad quien lleve las riendas de la colectividad en la elección a Gobernador Regional; esto, ya que el esposo de la diputada Camila Flores también había manifestado su deseo de competir por el puesto, al igual que el core Manuel Millones, quien sí continúa en carrera desde su independencia política.

"Esto no se trata de uno contra otro, pero el consejo regional nos hizo saber su inclinación por Luis Pardo, en lo que fue una votación muy clara", dijo en entrevista con El Mercurio de Valparaíso el presidente de RN, senador Rodrigo Galilea, agregando sobre Percy Marín que "todos debemos hacer el esfuerzo de no convertir el legítimo interés de alguien por ser nominado en una pelea entre personas".

Luego, el timonel de la colectividad profundizó en las críticas del core Marín, quien dijo que Luis Pardo era "poco competitivo". Al respecto, Galilea sostuvo que "quiero que esto sea propositivo y creo que la militancia y la ciudadanía quieren lo mismo, no que sea una controversia entre distintos liderazgos. Pienso que hay que ser muy cuidadoso en las formas, porque ahí radica la pérdida de credibilidad de la política".

Tras estas palabras, Puranoticia.cl conversó con Percy Marín, quien reconoció que lo dicho por el Senador "no nos sorprende", aunque sí confiesa que "nos preocupa".

"No nos sorprende. Recordemos que nosotros levantamos nuestra propia lista para presidir RN con la senadora María José Gatica, Camila Flores, Carlos Larraín y Pancho Orrego, cuya impronta buscaba precisamente recuperar la visión de nuestros fundadores, como el propio Sergio Onofre Jarpa, para hacerle frente a este Gobierno de extrema izquierda, con un partido que defienda sus ideas con más convicción y firmeza. Esto lo señalo porque ya en esta aproximación a las elecciones municipales y regionales, partieron pasando la cuenta a la senadora Gatica con sus candidatos, dejándolos fuera de toda competencia, y ahora nos tocó a nosotros", dijo Marín.

CRÍTICAS A LUIS PARDO

El Consejero Regional luego enfocó sus críticas en Luis Pardo y su gestión en el Instituto Libertad, el think tank de RN: "Tengo la convicción de lo que digo, por cuanto, en la Comisión Política del partido, junto a un grupo de comisionados, hemos manifestado de manera reiterada nuestra preocupación por el Instituto Libertad, precisamente porque desde que Pardo perdió su diputación y se instaló en el Instituto con parte de su equipo parlamentario, ha venido realizado una serie de actividades en la región sin ni siquiera invitar a los parlamentarios ni autoridades RN".

"Por ello insistimos –ahora con mayor razón que es precandidato– y se lo señalamos a Galilea en sesión de Comisión Política, precisamente porque en el pasado cuando el presidente Galilea ni siquiera era militante, pasó algo parecido y terminó muy mal con Antonio Horvath, que fue director ejecutivo del Instituto y pretendió usarlo como base de su campaña, por lo que las autoridades de la época le exigieron su renuncia. Ante estas solicitudes de la comisión, el presidente de RN se comprometió a buscar la solución, pero en realidad lo que hizo fue retirar de las actas de la comisión todas las discusiones alusivas al caso y manteniendo la situación hasta hoy", añadió.

Es por todos estos antecedentes que el esposo de la diputada Camila Flores –también militante de la tienda– expresa su preocupación: "Sin duda nos preocupa el futuro de RN, porque si ésta va a ser la impronta de la mesa con la disidencia, debemos esperar que a todos los que no piensen como ellos les cierren las puertas para todo. Soy de los militantes más antiguos de Renovación Nacional, me tocó el conflicto entre Allamand y Jarpa, donde estuvimos muy divididos; pero así y todo nos respetábamos y, sobre todo, respetábamos la trayectoria institucional".

ASPIRACIÓN PARLAMENTARIA

Considerando que Percy Marín no podrá ser candidato a la Gobernación Regional de Valparaíso, se le preguntó por su futuro. Frente a ello adelantó que "yo siempre pensé que cuando termine mi periodo de Consejero Regional me gustaría asumir un desafío parlamentario, porque siempre me ha movido y apasiona la defensa de las ideas de los valores de los principios, con fuerza y valentía, sin complejos".

De hecho, reveló que "ingresé a la política precisamente para defender y preservar el legado del gobierno militar, ese legado que convirtió al país más pobre del hemisferio en el más próspero y, por sobre todo, su legado de libertad. Por lo mismo es que soy un fan de mi esposa (Camila Flores), porque me interpreta, e interpreta a todos los sin voz, a todos los que por su pensamiento son cancelados en los medios o en las redes sociales, pese a los costos personales y familiares".

Finalmente expuso que "yo he aprendido en política que uno siempre tiene que estar disponible cuando está en juego el devenir del país y más aún cuando los líderes de mi propio sector lo soliciten. Yo acogí un llamado de los alcaldes de RN para que los representara y asumiera una candidatura a la Gobernación Regional, con una carta cuyo contenido no me dejó opción a rechazar, y lo asumí con gratitud y humildad, incluso postergando mi alternativa de proyección, y lo hice con gran gusto y responsabilidad, por qué para mi, como para cualquier patriota, primero está Chile".

Como se logra advertir por medio de sus palabras, la división está completamente instalada en Renovación Nacional, pues los "disidentes" –como llamó a los suyos el core Marín– afirman que el oficialismo –liderados por Galilea– le está pasando la cuenta con los candidatos que han propuesto para las elecciones de fines de octubre. En lo inmediato, Percy Marín deberá terminar su periodo como Consejero Regional y ya desde el próximo año pensar en lo que será la Elección Parlamentaria... siempre y cuando la mesa directiva de la colectividad así lo quiera.

PURANOTICIA