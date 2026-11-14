PDI incauta $2.300 millones en cigarrillos de contrabando en San Pedro de Atacama

La PDI, la Fiscalía Regional de Antofagasta y el Servicio Nacional de Aduanas incautaron 776.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando, en un sector próximo al paso fronterizo Jama, comuna de San Pedro de Atacama.

El procedimiento fue desarrollado por detectives de la Fuerza de Tarea Frontera junto a la Brigada Antinarcóticos de Calama, a partir de un proceso investigativo sustentado en trabajos especializados de inteligencia.

La diligencias permitieron ubicar un camión abandonado, en cuyo interior se mantenía una importante cantidad de cigarrillos ingresados irregularmente al territorio nacional, mercancía que tenía como destino su comercialización en el mercado ilícito.

La mercancía incautada representa un avalúo cercano a los 2.300 millones de pesos, monto que podría incrementarse considerando su eventual comercialización al detalle en el mercado ilícito.

Asimismo, las diligencias investigativas continúan, en coordinación con el Ministerio Público de Calama, con el propósito de establecer la identidad de los proveedores, financistas y destinatarios finales de este cargamento.

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