PDI detiene a presunto autor de femicidio en Renaico oculto al interior de un circo

Detectives de la Agrupación de Homicidios Malleco, dependiente de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Angol, en coordinación con la Brigada de Homicidios (BH) Temuco, detuvieron a un sujeto, sindicado como el presunto autor del delito de femicidio íntimo consumado, ocurrido durante la tarde de este viernes en la comuna de Renaico.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación coordinada entre la PDI y el Ministerio Público, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 43 años, quien mantenía una relación sentimental con el imputado, al interior de un inmueble ubicado en el sector Estación de Renaico.

Tras el hallazgo, personas que conocían a la víctima y al imputado tomaron contacto con las policías y, posteriormente, interceptaron al sujeto en el sector sur de la comuna, intentando retenerlo. Sin embargo, este opuso resistencia y se produjo un enfrentamiento físico, logrando finalmente huir del lugar.

Por instrucción de la Fiscalía Local de Angol, detectives de la PDI se hicieron cargo del trabajo investigativo y las diligencias en el sitio del suceso, contando con el apoyo de peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Temuco.

En el lugar, los oficiales realizaron el levantamiento de evidencia de interés criminalístico y empadronando a testigos, con el objetivo de establecer la dinámica de los hechos y determinar la participación del imputado.

Asimismo, durante el examen externo del cadáver, se establecieron preliminarmente signos compatibles con una asfixia por estrangulamiento, presuntamente mediante la utilización de una cinta de embalaje.

Con los primeros antecedentes obtenidos en el sitio del suceso, los detectives desplegaron de diversas diligencias investigativas, logrando establecer antecedentes respecto de los movimientos del imputado y posicionarlo fuera de la comuna de Renaico.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría abandonado la zona e intentado abordar un bus con destino a Los Ángeles. Sin embargo, el trabajo coordinado de los detectives permitió establecer su desplazamiento y ubicarlo posteriormente en la comuna de Nacimiento.

Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó evadir nuevamente el accionar de los detectives, ocultándose en un recinto donde se encontraba instalado un circo. Tras diversas diligencias de búsqueda y seguimiento, los oficiales lograron localizarlo y concretar su detención.

El imputado fue trasladado hasta dependencias de la PDI en Angol y quedó a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención. El detenido registra antecedentes policiales por delitos como robo con intimidación, daños simples y homicidio.

Respecto de la dinámica del hecho, entre las hipótesis que están siendo analizadas por los detectives se encuentra una eventual discusión entre la víctima y el imputado, en un contexto en que preliminarmente se investiga el posible consumo de alcohol y drogas.

PURANOTICIA