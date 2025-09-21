PDI desarticuló banda dedicada al robo de celulares en la Pampilla

Tras una serie de denuncias, la Policía de Investigaciones (PDI) logró desarticular una banda dedicada al robo de celulares en la Pampilla, Región de Coquimbo.

El subprefecto José Luis Ortega, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Coquimbo, detalló que “detectives de nuestra unidad territorial desarrollan diversas diligencias de análisis criminal e inteligencia policial para establecer la ubicación de los dispositivos móviles que fueron robados a diversos asistentes a la Pampilla”.

“Es así como logran recuperar 35 teléfonos celulares que una banda criminal mantenía en un domicilio en la Avenida Costanera de esta comuna porteña y sus dos residentes fueron detenidos, especies que habían sido sustraídas durante estas Fiestas Patrias, en el interior de la Pampilla”, indicó.

Los detenidos corresponden a un hombre y una mujer de 22 y 32, de nacionalidad chilena, quienes fueron puestos a disposición de la justica para su control de detención.

Los individuos serán formalizados durante esta jornada en el Juzgado de Garantía de Coquimbo por hurto y receptación flagrante de especies.

