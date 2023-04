Paro en Calama: Presidente Boric afirmó que "empatiza" con el "temor y la angustia de los ciudadanos"

El presidente Gabriel Boric aseguró "empatizar" con la ciudadanía de Calama ante las manifestaciones que se desarrollan en esa comuna durante este viernes en contra de la delincuencia.

Las movilizaciones fueron convocadas después de la "noche de terror" ocurrida este martes, donde un sujeto disparó en contra de una comisaría y en un terminal de buses, dando muerte a una persona y dejando a otras cinco heridas para luego terminar siendo abatido por Carabineros.

La movilización fue convocada a las 09:00 horas en el frontis de la municipalidad. Además, se han registrado bloqueos de ruta en el acceso norte de la ciudad y en el ingreso al aeropuerto, así como en las divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y Ministro Hales de Codelco.

En el marco del anuncio de la Estrategia Nacional del Litio en Antofagasta, Boric aseguró: "Quiero señalar con mucha fuerza y con hechos, no solo con palabras, que estamos ocupados, con sentido de urgencia, para abordar los desafíos de la seguridad en Chile. Entendemos y empatizo, personalmente, con el temor y la angustia de ciudadanos y ciudadanas, especialmente de las personas vulnerables, que son las principales víctimas de la delincuencia y el narco".

Luego destacó la visita del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se reunió con autoridades locales de Calama y anunció medidas en materia de seguridad: la incorporación de un Escuadrón Centauro durante 2023; mayor fiscalización de armas; una unidad especializada de la PDI para delitos violentos; y la designación de un fiscal preferente para los mismos.

Monsalve también anunció proyectos de inversión de infraestructura policial; mayor celeridad en la instalación de la SIAT; y el aumento a "mediano plazo" la cantidad de funcionarios civiles, con el fin de que uniformados no deban estar realizando ese tipo de labores.

En esa línea, el Presidente detalló que se producirá "la llegada de 26 nuevos funcionarios policiales, tres furgones Z, dos radiopatrullas y un bus para fortalecer la labor de Carabineros y el control del orden público en Calama".

"Este lunes, llegan además 10 funcionarios de la PDI, que están especializados en la persecución de delitos violentos. Esto tiene mucha relevancia. Cuando se instala la impunidad, es cuando el crimen crece. Y no vamos a permitir que se instale la impunidad. Por eso, la función que realiza Carabineros pero especialmente la PDI en esclarecer los delitos, identificar los culpables, entregar las pruebas necesarias para que el Ministerio Público haga su trabajo, es tremendamente relevante", agregó.

Además, el Mandatario resaltó la incorporación de Calama y Antofagasta al plan Calles sin Violencia: "Nos va a permitir una persecución penal más efectiva de los homicidios y delitos más violentos, mayor presencia policial en el territorio, y sacar de circulación las armas ilegales e irregulares".

"Como Gobierno no estamos solamente haciendo promesas. Estamos haciendo lo que no se hizo en mucho tiempo, nos estamos ocupando con medidas de corto y mediano plazo de combatir, enfrentar al delito, y recuperar los espacios públicos para la ciudadanía. Tenemos que recuperar los espacios públicos, no encerrarnos en nuestras casas. Esa pelea se la vamos a ganar a la delincuencia", sentenció.

