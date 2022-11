Paro de la locomoción colectiva se mantendrá en la provincia de Quillota y dirigente llama a replicar la acción a nivel país

Una difícil jornada han tenido este miércoles 23 de noviembre los habitantes de la provincia de Quillota, luego que los gremios de microbuseros y colectiveros acordaron una paralización indefinida debido al alza en el precio del combustible, replicando de esta manera la acción llevada a cabo por los camioneros en todo el país.

A primera hora, los conductores estacionaron sus máquinas en dos puntos de la provincia: en un acceso a La Calera y otro en la ruta F-62, a la altura del peaje a Quillota, en el cruce a San Pedro, donde los microbuseros decidieron cortar el tránsito, autorizando sólo el paso a vehículos de emergencia y automóviles menores.

Y como era de esperar, esta acción causó el colapso en el interior de la región de Valparaíso, pues cientos de personas quedaron varadas en los paraderos de microbuses, pues las máquinas no circulaban en la comuna y, en caso de hacerlo, los conductores movilizados les hacían detener la micro y regresarles el dinero a los pasajeros que llevaban, evitando que siguieran su marcha.

Fue bajo este caótico contexto que los dirigentes de los microbuses y colectivos de la provincia de Quillota sostuvieron una reunión con el alcalde de La Calera, Johnny Piraíno, y el diputado Tomás Lagomarsino, con quienes abordaron sus demandas. A pesar de existir consenso entre las partes, los gremios decidieron mantener la paralización indefinida en Quillota, La Calera, Hijuelas, La Cruz y Nogales.

"No hay ninguna solución que nos puedan dar", dijo Jorge Zamora, dirigente de los microbuseros de Quillota, quien agregó que "somos choferes que tomamos la vocería de lo mal que estábamos, del alza del combustible, de la poca plata que nos queda. Nos fuimos a paro y no bloqueamos la carretera, solo no dejamos pasar a ningún compañero que transitara y que le devolviera la plata a la gente en su interior".

Frente a las demandas de los trabajadores de la locomoción colectiva, desde la Seremi de Transportes propusieron un alza de tarifas de $200 en un plazo de 30 días; sin embargo, esta medida no convenció, ya que los gremios pidieron que el alza de los pasajes no demore más de 10 días y que no afecte a los usuarios.

"Acá lo único por lo que se va a seguir peleando es por un bono compensatorio para el combustible, para taxis, radiotaxis, colectivos, buses y micros, y que esto vaya también hacia los conductores. Así que la moviización sigue. A no decaer los brazos. La paralización sigue (...) Se está sumando Limache, se paralizaron los colectivos en Quillota y también en La Calera", agregó Zamora.

También sostuvo que "todo esto que peleamos es por el bien de la locomoción colectiva", motivo por el cual hizo un llamado a sus colegas "a no deponer el paro, a seguir y a unir las fuerzas necesarias", además de indicar que "ojalá esto pudiésemos llevarlo a nivel país y que la locomoción colectiva se pare para que vean que somos necesarios".

Finalmente, el dirigente quillotano tuvo fuertes palabras contra el delegado presidencial de la provincia, José Orrego, a quien acusó de iniciar "represalias" contra los trabajadores movilizados: "Hay algunos a los que les está mandando partes empadronados. Anoche, a la 1:30 de la mañana fue a levantarnos a las casas con un papel que lo hizo él, que cayó en el error de que le puso fecha 2021, diciendo que los camioneros levantaron el paro y que nosotros también debíamos hacerlo, y que si nosotros hacíamos algo, él nos tiraría la Ley (de Seguridad) del Estado, siendo que no hemos provocado ningún delito".

Cabe hacer presente que al cierre de esta, el servicio de buses de combinación del Tren Limache - Puerto fue reanudado hacia Limache Viejo, desde la estación homónima. No obstante, los servicios de La Calera y Quillota siguen detenidos transitoriamente debido a la paralización de los microbuseros y colectiveros de la provincia.

PURANOTICIA