Padre de sujeto abatido por carabinero en San Antonio: "No era para que usaran una UZI contra las personas"

El pasado sábado, un carabinero mató a un conductor durante un procedimiento policial en el sector de Llolleo, en la comuna de San Antonio. El uniformado abatió a tiros, con una subametralladora Uzi, a un joven identificado como David Toro, el cual, según la versión policial, no se detuvo ante un control policial y atropelló a otro efectivo para intentar darse a la fuga.

El incidente ocurre en medio de la promulgación de la Ley Naín-Retamal, que contempla la presunción de la legítima defensa en casos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros.

Consultado al respecto durante una actividad con la Fiscalía Nacional, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que "como lo dije en algunos aspectos, las leyes penales actúan de manera retroactiva. En este caso, el funcionario policial que hizo uso de su arma de fuego en el procedimiento en la comuna de San Antonio que usted menciona, nuestra impresión jurídica es que va a estar amparado por los contenidos de la ley Naín-Retamal".

Sin embargo, el padre de la víctima acusó fuerza desmedida. En declaraciones a El Líder de San Antonio, Francisco Toro acusó que su hijo “no andaba cometiendo delitos. Tenía ese autito, que era su esfuerzo y no tenía papeles al día, así que a lo mejor eso lo asustó, pero no era para que carabineros usara una UZI contra las personas”.

Aseveró que su hijo “había conversado conmigo porque quería reparar el vehículo y aparte de eso tenía problemas en el motor de partida, así que niego todas las acusaciones que se están haciendo porque mi hijo no tenía antecedentes penales”.

“Tenía 19 años, estaba estudiando y trataba de hacer algo de plata manejando como Uber para no molestar en la casa porque no nos pedía nada. No consumía drogas, nada”, lamentó.

Por ello, adelantó que iniciará acciones legales, "porque queremos llegar al final de todo esto, que se aclare todo porque es a mi hijo al que mataron, es mi hijo, y a los amigos les dieron una golpiza brutal, porque son mayores golpeando niños y queremos que Carabineros no tape el sol con un dedo y que digan que el carabinero se pasó en su condición de oficial con lo que hizo”.

PURANOTICIA