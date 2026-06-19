Ordenan la internación provisoria de adolescentes imputados por parricidio y homicidio calificado en Loncoche

El Juzgado de Garantía de Loncoche dejó este viernes sujetos a la medida cautelar de internación provisoria a la menor H.G.C.B., imputada por el Ministerio Público como autora del delito consumado de parricidio; y los adolescentes A.D.S.R. y R.I.F.F., como autores del delito de homicidio calificado.

En la audiencia de formalización, la magistrada Evelyn Irribarra Orozco ordenó el ingreso de los imputados al Centro de Internación Provisoria de Cholchol por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en cuatro meses el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, los menores H.G.C.B. y R.I.F.F., consientes y concertados para dar muerte a la víctima, madre de la imputada, acordaron contratar para dichos efectos al coimputado A.D.S.R., quien aceptó el “trabajo” tras acordar el pago de una suma de entre $60.000 y $90.000.

Para concretar el plan, A.D.S.R. recibió instrucciones de los coimputados, entre ellas las características físicas de la víctima, habitación de la casa donde la encontraría, el vehículo que conducía y día en que debía darle muerte, para lo cual la hija de la víctima dejaría una ventana de la vivienda abierta para el ingreso de A.D.S.R.

Finalmente, en horas de la mañana del lunes 15 de junio de 2026, A.D.S.R., portando un arma blanca, se dirigió hasta el domicilio del coimputado R.I.F.F., en Loncoche, para juntos trasladarse hasta el domicilio de H.G.C.B., ubicado en la misma comuna.

Al llegar a destino, R.I.F.F. y H.G.C.B. tomaron rumbo al colegio donde estudiaban; en tanto, A.D.S.R. entró a la casa por la ventana que le dejó abierta la hija de la víctima, a la que atacó cuando salió de su habitación, en el segundo piso del inmueble, propinándole múltiples puñaladas.

La víctima intentó repeler el ataque y bajó al primer piso, donde logró morder los dedos del agresor, por lo que este reanudó el ataque con mayor intensidad para, con una estocada a la altura del cuello, darle muerte a la víctima.

El adolescente A.D.S.R., tras constatar el fallecimiento de la víctima, ingresó a un baño de la vivienda, se retiró del lugar y se contactó con los coimputados, los que, pasado el mediodía regresaron al domicilio y contactaron a personal de Carabineros del hallazgo del cuerpo de la madre de la menor, declarándose ignorantes de lo que podría haber sucedido en su ausencia.

(Imagen: Temuco Diario)

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