Ordenan evacuación inmediata del borde costero en Penco por avance del mar a zonas habitadas

El avance del sistema frontal continúa generando emergencias en la zona sur del país. En la comuna de Penco, Región del Biobío, las marejadas provocaron el ingreso del mar hacia sectores habitados del borde costero, obligando a las autoridades a ordenar la evacuación inmediata de decenas de familias mediante el sistema de mensajería SAE.

La situación afecta principalmente a Cerro Verde Bajo, La Poza y el sector poniente del acceso norte a Puerto Lirquén, donde Senapred activó la alerta para facilitar la salida de los habitantes ante el aumento del riesgo.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera Riquelme, enfatizó que la evacuación debe cumplirse de manera inmediata. "Alerta SAE para todo Cerro Verde Bajo, tienen que evacuar. Esto no es preventivo, no es optativo, tienen que evacuar", señaló.

Según explicó la autoridad comunal, cerca de 80 familias se encuentran dentro del área de evacuación y, hasta el momento, alrededor de 50 habían abandonado sus viviendas en un operativo coordinado junto a la Armada y Carabineros. "Estamos coordinando con la Armada. Solo 50 de ellas han salido de sus casas y realmente las condiciones son muy adversas", indicó.

El alcalde detalló que el fuerte temporal mantiene vientos superiores a los 100 kilómetros por hora, además de extensas inundaciones que superan el metro de altura en algunos sectores.

"Hay casas que ya están siendo literalmente reventadas por el viento. Tenemos dos casas con pérdida total y algunas que están socavando en el terreno", afirmó.

Con el paso de las horas, la emergencia continuó agravándose y el municipio confirmó una tercera vivienda con pérdida total.

"El mar ingresó por la calle, salió al otro lado de la calle. Aquí se observa el fuerte oleaje, cómo está golpeando", explicó Vera.

Frente a este escenario, el jefe comunal solicitó apoyo adicional al delegado presidencial regional para reforzar las labores de respuesta y asistencia a las familias afectadas.

Además, informó que el municipio habilitó dos albergues, entre ellos uno en la Escuela Penco, donde se entrega alimentación, colchonetas y apoyo básico para quienes debieron abandonar sus hogares.

Durante las evacuaciones, los equipos de emergencia también debieron asistir a personas con mayores dificultades para salir del sector. "Nos ha tocado sacar a adultos mayores, sacar dos bebés que estaban muy complicados. Ha sido complejo", sostuvo.

Finalmente, el alcalde reiteró el llamado a respetar las instrucciones de las autoridades y evitar regresar a las zonas afectadas mientras persista el riesgo."Lo que no podemos permitir es que, porque no evacúen, pongamos en riesgo a los equipos de emergencia", advirtió.

PURANOTICIA