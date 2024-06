Operativo de fiscalización en la feria El Belloto de Quilpué permitió detener a cuatro personas y retirar seis automóviles

Cerca de un centenar de Carabineros se desplegaron en la Feria el Belloto de Quilpué, junto a diversos servicios públicos, para fiscalizar aspectos de seguridad en materia de transporte, sanitarios, laborales, comercio informal e incluso agrícolas, con la finalidad de entregar mejores condiciones a quienes visitan este importante polo comercial de la comuna.

La delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, comentó que “estamos para dar respuesta a una necesidad que hemos recogido de los vecinos y vecinas del sector. […] Esa necesidad dice relación con venir a comprar tranquilos y también realizar su trabajo en el caso de los locatarios de manera tranquila y, por tanto, contar con este espacio como un polo de desarrollo en la comuna, en la región, que se pueda vivir de manera tranquila, de manera segura, junto a las familias, en paz, como todos y todas queremos vivir”.

Por su parte, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán señaló que “como municipio llevamos largo tiempo trabajando en colaboración con la delegación provincial, regional, Carabinero, PDI, para poder generar control dentro del sector de la Feria del Belloto y sus alrededores. Hoy día, lamentablemente, el comercio ambulante se ha tomado gran parte de los alrededores de la Feria, generando grandes complicaciones para los vecinos y vecinas, y para nosotros ha sido motivo de máxima preocupación, y por eso estamos desarrollando distintas estrategias para poder generar orden en los alrededores de la Feria y mayor control respecto de los delitos que ocurren en las cercanías y en el interior del recinto”.

En tanto, el prefecto de Carabineros de Marga Marga, coronel Mario Recabarren, destacó que “este es un operativo histórico en el cual nosotros, como Carabineros, estamos haciendo un gran esfuerzo, pero no sólo nosotros sino también diversos servicios públicos, lo cual nos permite hacer un trabajo mucho más eficaz y eficiente en cuanto al resguardo de la ciudadanía”.

Respecto al operativo Carabineros informó que se logró la detención de cuatro personas por orden de aprehensión vigente y receptación, además, se concretaron 167 controles de identidad y 110 controles vehiculares, narcotest y alcotest.

En materia de transportes, el Municipio escaneó 70 vehículos para verificar si presentaban encargo por robo. Al respecto el Seremi de la cartera, Edgardo Piqué, señaló que “desplegamos un equipo de ocho fiscalizadores para poder garantizar la seguridad vial desde la perspectiva de poder establecer que las condiciones en que se trasladan los vehículos sean las permitidas por la ley de tránsito, que los conductores cumplan también con la normativa, pero además, se pueda realizar un control a los conductores para que lo hagan libres del consumo de alcohol y drogas, que es lo que establece la norma, y para eso también está un equipo de Senda”.

Otro de los servicios que se hizo presente en esta fiscalización fue el Servicio Agrícola y Ganadero, dependiente del seremi de Agricultura, Sergio Salvador, quien explicó que “este despliegue está inserto dentro de lo que es la seguridad alimentaria ya que por esta feria circulan cerca de 20.000 personas y el SAG hará un acompañamiento y una labor educativa, junto con los feriantes, para que ellos nos ayuden a identificar y hacer trazabilidad de los productos que están adquiriendo, puesto que también hay muchos productos que vienen desde el norte, y nos interesa saber que ellos aprendan a identificar productos que pudieran venir con origen de puntos no autorizados, de puntos que no están pasando por fiscalización, y que nos ayuden también a entender que tienen un rol fundamental para saber que no provengan con origen de algún lugar que tenga plagas cuarentenarias y que puedan afectar nuestra economía o nuestra producción”.

A su vez, los equipos fiscalizadores en materia sanitaria cursaron ocho sumarios sin decomiso de productos. En este sentido, la Seremi de Salud, Lorena Cofré explicó que “junto con el intersector se incrementarán las fiscalizaciones, no solamente de alimentos que se venden ilícitamente en la vía pública, sino que de otras condiciones y características que puedan estar afectando la salud pública, y que generen un riesgo para la salud de las personas”.

