Operativo antidrogas deja cinco detenidos y más de 7.800 dosis incautadas en Alto Hospicio

Cerca de 7.800 dosis de drogas fueron incautadas por Carabineros tras un operativo antidrogas realizado en la comuna de Alto Hospicio, donde se allanaron ocho domicilios vinculados al tráfico de drogas en pequeñas cantidades y se detuvo a cinco personas.

El procedimiento encabezado la Fiscalía Regional de Tarapacá a través de SACFI, se inició a raíz de información entregada por la comunidad, la cual fue investigada por Carabineros del OS 7 Iquique, quienes mediante diversas diligencias detectaron estos inmuebles, los cuales fueron allanados.

En este operativo participaron las unidades especializadas de la Zona Tarapacá, Secciones de Investigación Policial (SIP) de las Unidades Operativas de la Prefectura Iquique, sección aeropolicial y personal de los Gope de Arica, Antofagasta y Calama.

En total se incautó 1 kilo 600 gramos de pasta base de cocaína, equivalentes a cerca de 7 mil 800 dosis de consumo, avaluadas en más de 8 millones de pesos, más de cuatrocientos mil pesos en efectivo, teléfonos celulares, dos pesas digitales, un electroshock y diferentes elementos para dosificación.

Además, se detuvo a cinco personas, cuatro chilenos y un ecuatoriano, que conformaban esta asociación delictual dedicada al tráfico de drogas en pequeñas cantidades, quienes pasarán a control de detención.

El general Adrián Andrades Miranda, Jefe de Zona Tarapacá, valoró este procedimiento que se generó a través del trabajo realizado por las oficinas de integración comunitaria que permitieron obtener esta valiosa información, la presencia policial permanente en los distintos servicios, el proceso investigativo llevado a cabo por el OS 7 y el apoyo de las distintas unidades de Carabineros de la Zona que permitieron el éxito de este procedimiento.

(Imagen: Radio Paulina)

