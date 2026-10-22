«Operación Libra»: Detienen a siete personas e incautan tres toneladas de cobre en Biobío

En el marco de la “Operación Libra”, detectives de la Brigada Investigadora de Robos Concepción de la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con el Ministerio Público, concretaron siete detenciones y la incautación de más de tres toneladas de cobre, en el contexto de la cuarta y última arista del foco investigativo relacionado con el robo de cables del tendido eléctrico y delitos conexos en la región del Biobío.

Del total de detenidos, seis corresponden a órdenes de aprehensión otorgadas por el tribunal, de las cuales cuatro fueron materializadas en la región del Biobío y dos en la región Metropolitana. En tanto, una séptima persona fue detenida en flagrancia en esta última región por el delito de receptación.

Respecto de las especies incautadas, se encuentran dos máquinas peladoras de cable, utilizadas para retirar el revestimiento del material y dificultar su trazabilidad, además de $5.563.000 en dinero en efectivo y 3.117 kilogramos de cobre, avaluados en $25.000.000 y reconocidos por las empresas eléctricas.

Los siete detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Talcahuano para el respectivo control de detención y formalización.

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