Ola de renuncias en la Democracia Cristiana se extiende a la región de Valparaíso: "Es un partido que está destinado a la eliminación"

El resultado del Plebiscito de salida del proceso constituyente fue la gota que comenzó a rebalsar el vaso en la Democracia Cristiana (DC), pues el aplastante triunfo del «Rechazo» por sobre el «Apruebo» hizo que las diferencias al interior de la colectividad crecieran a tal punto que se tradujeran en una serie de renuncias.

Los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, primero; y el ex ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker, después, fueron sólo algunas de las renuncias más importantes que se materializaron en la falange, dando cuenta de la crisis interna que vive el que fuera uno de los partidos políticos más grandes e importantes del país.

Lo ocurrido a nivel nacional también se replica en la región de Valparaíso, donde la DC ha perdido militantes en medio de esta crisis. Se trata del ex diputado por el Distrito 6, Daniel Verdessi; y del ex concejal de Valparaíso, Marcelo Barraza, quienes dijeron "adiós" a la tienda para unirse al recién creado Partido Demócrata.

POSTURAS OPUESTAS

Puranoticia.cl tomó contacto con diversos dirigentes del partido para conocer sus opiniones en torno a la crisis que vive la DC. Uno de ellos fue Álex Avsolomovich, presidente regional de la Democracia Cristiana en Valparaíso, quien optó por desdramatizar el presente turbulento de la tienda.

"El partido tiene su sustento básico incólume. Nuestra doctrina y pensamiento político, que lo inspira la doctrina social de la Iglesia, está intacto. Ahora, hay contingencias políticas y aquellos que consideran que, por distintas circunstancias, el partido no los representa, están en su legítimo derecho de retirarse, pero eso creo que, aunque es muy lamentable, no altera la vigencia del partido como tal", sostuvo.

La postura expresada por el máximo dirigente de la tienda a nivel regional contrasta radicalmente con la manifestada por el consejero regional (core) Roy Crichton, quien señaló tajantemente que el partido está "en estado terminal irrevocable".

"Yo creo que es un partido en estado terminal irrevocable. Insisto, lo que queda de la DC es un partido administrativo, sin liderazgo político claro y nítido, sin una propuesta real a la sociedad y momentos políticos y sociales que vive Chile, entonces yo creo que es un partido que está destinado a la eliminación, a dejar de existir", afirmó la autoridad que representa a la provincia de San Antonio en el Consejo Regional de Valparaíso.

Respecto a los motivos para expresar tal afirmación, Crichton explicó que "la declive de la DC se arrastra fuertemente después de la última municipal, por mínimas y pequeñas rencillas internas de la clase directiva, donde dejaron fuera la opción de Luis Mella; dejó fuera a Johnny Piraíno en La Calera; no se puso de acuerdo en Petorca; situaciones que derivaron en que posteriormente no tuviéramos representación parlamentaria en la región, que no tuviéramos representación en la Convención y; de seis integrantes del Consejo Regional, esto está reducido a mí".

OLA DE RENUNCIAS

Tal como ya se indicó, el ex diputado Daniel Verdessi y el ex concejal Marcelo Barraza son dos de los nombres más importantes que han renunciado a la DC en la región de Valparaíso, uniéndose ambos a las filas del Partido Demócrata. Consultado el presidente regional de la tienda respecto de estas denuncias, manifestó que "Marcelo (Barraza) me lo había comentado antes, pero de Daniel no he sabido nada".

Verdessi, en conversación con Puranoticia.cl, comentó que el problema surge con el texto elaborado por la Convención Constitucional: "El problema es que junto a esa propuesta venía una marraqueta con un desequilibrio tan grave de los poderes del Estado, de manera que sí podía instalarse una dictadura en Chile y ese riesgo no lo vio, no lo evaluó ni lo quiso conocer la actual mesa y, es más, lo escondió si es que alguno lo percibió", señaló.

Marcelo Barraza, en tanto, explicó que "hoy la directiva nacional no representa los intereses de la ciudadanía y no está en conexión con la comunidad, porque cuando estuvimos en el «Apruebo» y el «Rechazo» nos vetaron a los que estuvimos en desacuerdo con el Plebiscito, entonces ahí se produce un quiebre interno entre el regional y el comunal y, además, nunca había sucedido que el presidente (de entonces), Felipe Delpín, había vetado a quienes democráticamente optamos por una opción, que era el «Rechazo»".

"En lo personal, nunca me había pasado en 31 años de militancia, y hoy nos vemos en esta crisis, a propósito de los egos personales porque en la directiva tampoco se han puesto de acuerdo, por eso renuncia Delpín, por eso el senador Huenchumilla asume vocerías a título personal que la asamblea nunca eligió, Yasna Provoste por otro lado muy inclinada al Gobierno de Boric y eso produce una molestia porque nuestro partido siempre ha sido de centro, nunca fue de centro-izquierda", agregó.

Tras estas renuncias, el ex gobernador provincial de Marga Marga, Gianni Rivera, subrayó que "son tristes y lamentables las últimas renuncias, porque son amigos de años, que hemos construido, caminado y hecho historia, son un aporte a la región y al país. Los entiendo, no puedo criticar a un amigo que toma una decisión cuando es justificada. Cuando uno no se siente cómodo en un lugar, no se les puede obligar a estar. Yo entiendo su salida, la lamento sí, pero espero que nos volvamos a reencontrar en el corto plazo, caminando por una senda de justicia social y trabajo por la región".

PARTIDO DEMÓCRATA

Cabe hacer presente que ambos firmaron por las filas del Partido Demócrata, impulsado principalmente por los senadores Ximena Rincón y Matías Walker. Al respecto, el ex concejal Barraza contó que "renuncié la semana pasada a la DC y soy uno de los 100 fundadores del Partido Demócrata, que se identifica totalmente con el centro. Y efectivamente existe la fraternidad, no es un título menor, porque en la Democracia Cristiana eso ya no existe".

El ex diputado Verdessi añadió que "el Partido Demócrata intenta rescatar esos valores, tiene una épica de defender los derechos sociales con prosperidad, una épica de respeto profundo a la democracia, una épica de generar espacios alternativos a una propuesta de izquierda que pensamos es fracasada y una propuesta a una derecha que también tiene extremos. En el fondo, volver a los principios que crearon la DC, con respeto a los capitales políticos y técnicos del país".

Roy Crichton, finalmente, sostuvo que "yo estoy en proceso de reflexión y yo creo que por más amor y cariño que le tengo a este partido, al que entré dando lucha a la dictadura a los 14-15 años, pero el estado calamitoso actual que ha llevado la directiva nacional y muchas estructuras regionales, hacen que nuestra permanencia en la DC sea inviable".

JUNTA NACIONAL DC

En el marco de esta ola de renuncias en el partido, la Democracia Cristiana afina los últimos detalles para llevar a cabo este sábado 12 de noviembre su Junta Nacional, donde se dará cuenta de lo realizado por la mesa durante sus seis meses de ejercicio, además de elegir a un nuevo Consejo Nacional, conformado por 18 personas y a los nuevos integrantes del Tribunal Supremo.

Al respecto, el presidente regional de la DC en Valparaíso, Álex Avsolomovich, sostuvo que "ya asumió el presidente que se nombró por unanimidad de los asistentes, el prestigioso diputado Alberto Undurraga y, además, hay consenso que se trate de una mesa que represente a todas las sensibilidades dentro del partido y espero que tomemos un rumbo más seguro de trabajo en común".

PURANOTICIA