Ofician al Servicio de Salud por los plazos de construcción del pasillo que une el antiguo con el nuevo Hospital de San Antonio

Tras el fallecimiento de la pequeña Mía por falta de camas críticas en el Hospital de San Antonio, el diputado Hotuiti Teao realizó una visita inspectiva a las nuevas y a las antiguas dependencias del centro asistencial. Tras ello, ofició al Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA) por los plazos de la construcción del pasillo que une los recintos y anunció una reunión con el Subsecretario de Redes Asistenciales para que en el antiguo hospital se atienda a pacientes psiquiátricos.

“Realizamos un completo recorrido por el antiguo y nuevo hospital de San Antonio junto al director del recinto, doctor Enrique Jiménez y el subdirector, Benjamín Albornoz. Tras ello, decidimos oficiar al Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio por plazos de construcción del pasillo que une ambos recintos, que según anunció la autoridad local, se materializaría dentro del mes de julio y cuya concreción resulta vital para el traspaso de pacientes, de alimentos y otros insumos relevantes para el funcionamiento del nuevo recinto hospitalario”, puntualizó el parlamentario que hace semanas pidió una comisión investigadora para que se esclarecieran los motivos de la no apertura del nuevo recinto hospitalario.

Además, el legislador agregó que "hemos solicitado una reunión con el Subsecretario de Redes Asistenciales para que en el antiguo hospital se atiendan pacientes con enfermedades mentales graves, considerando que en el hospital psiquiátrico El Salvador de Playa Ancha no quedan cupos de ingreso para personas con esas patologías”.

“Hoy, por ejemplo, estamos tratando de ayudar a una familia de Santa Julia, cuyo hijo padece de una enfermedad psiquiátrica grave que lo hace ser un peligro tanto para sí mismo como para su entorno y, lamentablemente, sigue exponiendo su vida y la de los demás, puesto que el hospital psiquiátrico que le corresponde a su sector está al 100% de su capacidad. Este hecho también lo constatamos en una reunión previa con representantes de la FENATS del hospital El Salvador quienes piden encarecidamente que los recursos bajen desde el nivel central para permitir la atención a pacientes con enfermedades mentales”, sentenció.

Por otra parte, el representante de la región de Valparaíso en la Cámara Baja detalló que “queremos también plantearle al Subsecretario de Redes Asistenciales la urgente necesidad de materializar una UCI pediátrica -que hoy no existe ni se proyecta concretar- en el nuevo hospital de San Antonio. No es posible que no se cuente con este vital servicio para niños de las seis comunas de la provincia”.

“Queremos sugerirle al Subsecretario entrante que se genere una alianza con alguna universidad para establecer una sede que permita que alumnos hagan prácticas en el recinto antiguo. De esa manera, se busca subsanar la problemática más importante que tiene el recinto, que es la falta de recurso humano y de personal médico de especialidades. Una problemática que la multigremial ha planteado, pero lamentablemente no han sido escuchados. En la provincia hay una falta de especialistas preocupante y por eso, creemos que es relevante plantearle a subsecretario opciones para fomentar su contratación, por ejemplo, mediante un incentivo por zona”.

Finalmente, Teao anunció también que en la reunión con la autoridad nacional continuará fiscalizando la aplicación de la Ley de Cuidados Paliativos que hoy día está promulgada pero que no está aplicada para el 100% de la comunidad. “Nos preocupa que la única información que nos ha llegado tras fiscalizar la aplicación de esta ley es que los niños con cáncer están recibiendo cuidados paliativos, más no el resto de las personas con enfermedades crónicas dolorosas y terminales. Es inhumano y debe corregirse cuanto antes”.

