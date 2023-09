Ofician al MOP y al Municipio de Viña por grietas y levantamientos a 2 kilómetros de los socavones entre Reñaca y Concón

El diputado Hotuiti Teao envió sendos oficios al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y a la Municipalidad de Viña del Mar, luego que en la calle contigua al edificio Euromarina, ubicado a 2 kilómetros del sector donde se encuentran los dos socavones entre Reñaca y Concón, se registraran grietas y levantamientos producto de un mal sistema de manejo de aguas lluvias.

"Gracias a las denuncias de vecinos, sabemos que existe un proyecto que se arrastra desde el 2021 y que busca corregir la posición del muro y la conducción las aguas lluvia que decantan en la calle Lapislázuli para llevarlas hasta la playa, y así evitar se genere un nuevo socavón", señaló el parlamentario (Ind.-Evópoli).

“Lamentablemente hasta la fecha, a pesar de lo ocurrido en el edificio Kandinsky, no se han ejecutado las obras de este proyecto que -según explican vecinos- está listo, pero se encuentra detenido por falta de financiamiento", agregó.

Por este motivo, explicó que "hemos decidido oficiar a la Ministra de Obras Públicas y a la Municipalidad de Viña del Mar para que se nos informe sobre esta iniciativa, sus costos y, en definitiva, pedir que se liberen recursos antes de que sea demasiado tarde”.

Al mismo tiempo, el legislador criticó las obras que actualmente se encuentran en el lugar, diciendo que "aquí hay responsabilidades que deben ser perseguidas. No puede ser que tengamos un tubo de PVC bajando desde el cerro y desembocando directamente a la vereda y calle, por donde circulan personas y vehículos, para llevar el agua hacia un colector, que además, se encuentra con muchos residuos de arena”.

MANTENIMIENTO

“Exigimos urgentemente un plan de mantenimiento de colectores. Lo que estamos presenciando en la actualidad es de una negligencia inexcusable y exigiremos que se transparente quién lo autorizó y permitió que estuviera ahí durante meses generando este deterioro en el sector”, complementó Teao.

Por último, el diputado indicó que “lamentablemente las autoridades a cargo no han estado a la altura. Los vemos constantemente culpando a administraciones anteriores y aún no conocemos el detalle de un completo plan para fiscalizar todas y cada una de las obras que se han hecho en esta materia para descartar que un nuevo edificio vuelva a estar en peligro ante la llegada de las lluvias. Y lo que es más grave aún: pareciera que solo se busca parchar situaciones sin resolver el problema de fondo. No se olviden que ya no son autoridades recién electas y que deben asumir responsabilidades actuando con celeridad para solucionar esta grave problemática”.

PURANOTICIA