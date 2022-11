Nuevo libro de historia aborda la desidia del Estado de Chile con la comuna de Quintero

El jueves 24 de noviembre, se realizó el lanzamiento del Libro «Historia de Quintero, relato de un conflicto entre Estado y Comunidad», del autor Jorge Santiago Escuti Vergara.

El evento, desarrollado en el salón Luisa Sebiré del Parque Municipal de Quintero, contó con la asistencia de autoridades locales, dirigentes sociales, familiares del autor y vecinos de la comuna, quienes destacaron el enfoque y el estilo plasmados en el libro que se presentó.

Al respecto, Jorge Escuti señaló que, “el libro explica efectivamente como el Estado de Chile en los últimos 50 años, ha contruido un nodo estratégico en la bahía de Quintero y la comuna vecina, con el objeto de generar energía eléctrica para el abastecimiento no sólo de la zona central, sino que también de las mineras del norte, con gran perjuicio de la salud de la población y los ecosistemas de la bahía, esta es una región herida que a mi juicio el Estado debe recuperar y compensar”.

La presentación del libro, estuvo a cargo de Ramón Alfaro Valverde, presidente de la Corporación de Innovación y Participación, que tuvo a cargo la organización del evento.

En este sentido, el concejal de Quintero, Alejandro Sepúlveda, planteó que, “muchas veces no vemos reflejados los avances, los recursos que quisieramos en una comuna tan importante, somo la capital energética del país, así que se ve muy bien reflejado en este libro”.

El libro, en su primera parte aborda el período que va del año 1872 a 1970 en donde describe la construcción y desarrollo del balneario, y en la segunda sección, se sumerge en la historia ambiental de Quintero.

Otro de los invitados fue el fundador del periódico El Observador, Roberto Silva Bijit, quien destacó que el libro, “hace ver el valor que tiene la comuna de Quintero y la zona, para que con esos valores, pretender la defensa, luchar por la defensa como lo ha hecho el municipio hasta ahora, que ha dado una gran batalla por enfrentar los problemas de contaminación, no como se hacía antes, ahora hay una nueva mirada, una nueva actitud y eso es lo que tiene valor”.

«Historia de Quintero, relato de un conflicto entre Estado y Comunidad», es una publicación de 157 páginas y fue impreso por la editorial Artefacto, durante el invierno y primavera del año 2022.

“La verdadera historia de Quintero no pasa en consecuencia por su designación como Puerto Mayor”.

De dilatada trayectoria académica en la región de Valparaíso, el historiador Jorge Escuti Vergara, se refirió a su conexión con la comuna, las fuentes de inspiración para la obra, entre otros asunto.

Sobre su conexión con la comuna de Quintero, Escuti indicó que "primero, que soy de origen quinterano, con una antigua y conocida familia radicada en esta ciudad desde fines de la década del 40. Mi abuelo paterno, Santiago Escuti Orrego, fue secretario municipal de esta corporación durante muchos años y recibió el título de Hijo Ilustre de esta ciudad el año 1975. El se desempeñó como corresponsal de la Unión y del semanario El Observador durante las décadas del 50 y 60. Es considerado hasta hoy el poeta que cantó las bellezas naturales de Quintero y contribuyó a modelar el alma y el espíritu romántico que caracterizó a este balneario. Agregó que disfruté mi infancia y parte de mi adolescencia en Quintero y que estudié una Licenciatura en Historia y otra en Ciencias Jurídicas en la PUCV.

Respecto al libro, llas fuentes de inspiración y sus fuentes historiográficas, el autor manifestó que su obra "debe clasificarse como un ensayo historiografico, que recoge prácticamente toda la bibliografía que existe sobre Quintero, desde el primer libro escrito por don Benjamin Vicuña Mackenna en 1872: «Historia de Quintero, su estado actual y su porvenir», hasta el reciente ensayo del historiador Cristian Gazmuri: «Historia del ferrocarril, puerto y balneario de Quintero, una empresa fracasada» que es de la década del 90. Al final de cada capítulo se indican las fuentes primarias y secundarias a las que tuve acceso".

Luego agregó que "el libro en cuestión describe la historia de Quintero en sintonía con la historia de Chile, explicando su conexión en cada capítulo".

Sobre qué pretende con el desarrollo de su argumento, el historiador respondió que "los principales aportes de este libro a la historiografía regional y nacional radican, primero, en que revela aspectos desconocidos acerca de la construcción del balneario, del ferrocarril y del puerto de Quintero, que siempre se ha atribuido más al Estado de Chile, que al esfuerzo de privados y de la misma comunidad de Quintero. Mi investigación demuestra que la infraestructura básica de la ciudad, del balneario y del puerto fueron obras de las dos empresas que formó la familia Cousiño para tal propósito: la Compañía de Quintero en 1872 y la Compañía del Ferrocarril, Puerto y Balneario de Quintero en 1913. Todas las obras que Ud conoce: ferrocarril, muelle, primera planta de agua potable y de electricidad, obras de instalaciones portuarias (Malecón, Dique, Dardenas, etc) fueron logros de estas empresas y no del Estado de Chile, que finalmente se las adjudicó hacia fines de la década del 30, pues estas empresas quebraron dada la magnitud de las inversiones efectuadas. La verdadera historia de Quintero no pasa en consecuencia por su designación como Puerto Mayor en 1865, como lo sostiene la historia oficial de la ciudad, sino por el megaproyecto diseñado y ejecutado por la familia Cousiño a pesar de la quiebra de su última empresa, pues lograron dotar a la ciudad de la infraestructura básica que conserva hasta hoy".

El segundo aporte de este libro, según Escuti, "es que recoge la historia medioambiental de Quintero sin la cual no se podría responder satisfactoriamente la pregunta de porqué la visión optimista de Benjamin Vicuña Mackenna y el megaproyecto ejecutado por los Cousiño no llegó a buen término. Ello se debe a que este megaproyecto era incompatible con un polo industrial de la magnitud que el Estado chileno empieza a instalar en él área de Ventanas Puchuncaví desde fines de la década del cincuenta (año 1958 se instala la primera empresa)".

"Este es un libro de tesis que constata en la historia de Quintero una tensión permanente entre Estado y Comunidad, no bien resuelta hasta el presente. Me refiero naturalmente al hecho de que el Estado de Chile ha diseñado y construido en la bahía de Quintero un nodo estratégico destinado a la producción de energía eléctrica, para abastecer no solo a la region central del país, sino también a las mineras del norte grande, sacrificando la salud de la población y los ecosistemas de toda la bahía. Mi libro define el concepto actual de Zona de Sacrificio y explica sus alcances", agregó.

Finalmente, el auto declaró que "a mi juicio la bahía de Quintero y comunas adyacentes es una región herida, que debe ser recuperada y compensada por el Estado de Chile. Se registra en el pais en los últimos años un proceso de toma de conciencia acerca de la magnitud del daño hecho por el Estado a esta zona. Ello se expresó, primero, en el Informe de la Comisión de Investigación del Congreso Nacional acerca de las causas de la contaminación (25-01-2019) la que reconoce que Quintero se ha transformado efectivamente en una zona de sacrificio. El segundo hecho relevante es el histórico fallo de la Corte Suprema de fecha 26 de septiembre de 2019, que reconoce la vulneración, por parte del Estado de Chile,del derecho de los habitantes de Quintero a vivir entonces en medio ambiente libre de contaminación , dejando la puerta abierta a una justa indemnización por daño ambiental al pueblo de Quintero. El tercer hecho significativo es naturalmente el actual Plan de Descontaminación, que, en todo caso nos merece reservas, por cuanto tiene por objeto establecer limitaciones a la emisión de gases y medir la calidad del aire, pero de conformidad a la legislación medioambiental vigente, que, como Ud sabe, tiene parámetros muy bajos. Aquí el objetivo debiera ser homologar las normas medioambientales nacionales a las internacionales", cerró.

