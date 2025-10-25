Nuevo ataque incendiario entre Cañete y Reputo: Máquinas son arrasadas por el fuego en aserradero

Durante la madrugada de este sábado, un nuevo ataque incendiario afectó a un aserradero ubicado en el sector Santa Ángela, a un costado de la Ruta P-602 que une las localidades de Cañete y Reputo, en la Región del Biobío.

El hecho dejó dos máquinas completamente destruidas por el fuego y se convirtió en el tercer atentado de este tipo registrado en lo que va del año en la provincia de Arauco.

Según Radio Biobío, en el lugar se halló un lienzo que adjudicaba la acción a la agrupación Weichan Auka Mapu (WAM). En el mensaje, se indicaba que el ataque fue realizado “en solidaridad con personas que están en un juicio”, en referencia a Miguel Llanquileo Cona y Eric Montoya Montoya.

Ambos imputados enfrentan cargos por diversos delitos, entre ellos receptación de vehículo motorizado, posesión ilegal de arma de fuego, munición de guerra y material de uso bélico. La audiencia de lectura de sentencia para ellos fue programada para el 3 de noviembre a las 14:00 horas.

No se reportaron personas heridas ni lesionadas producto del ataque. La Fiscalía instruyó a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI en Cañete para que se hiciera cargo de las diligencias correspondientes.

