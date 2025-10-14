Nueve militares resultaron lesionados tras volcamiento de camión del Ejército en San Clemente: Institución abrió sumario

Un camión que transportaba a personal del Ejército volcó en la comuna de San Clemente, región del Maule,

El accidente registrado la noche de este lunes dejó nueve personas lesionadas.

La II División Motorizada emitió un comunicado donde indicaron que "por razones que se investigan, un camión que transportaba personal del Regimiento de Artillería N.º 1 'Tacna' volcó en el camino ruta CH115, sector de El Campanario".

Complementaron que producto de esto, "sus nueve ocupantes con lesiones de diversa consideración y fuera de riesgo vital".

Los heridos fueron evacuados por "medios del Ejército" y trasladados hasta el Hospital Regional de Talca.

Añadieron que "se contactó a las familias del personal militar afectado, con el propósito de mantenerlos informados sobre su condición de salud".

Los lesionados fueron dados de alta por el personal médico y realizan su reposo en la enfermería del Regimiento N.° 16 "Talca".

Debido a este hecho, "se instruyó una Investigación Sumaria Administrativa a fin de esclarecer las causas del incidente, y se entregaron los antecedentes a la Fiscalía Militar pertinente".

Finalmente, expusieron que "la II División Motorizada, junto con lamentar este accidente, se encuentra entregando todo el apoyo correspondiente al personal militar que resultó herido, esperando su pronta recuperación".

