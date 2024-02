No sólo Viña fue advertido: Informe de Conaf del 2022 reveló los sectores de Quilpué que podrían ser arrasados por incendios

«Plan de protección contra incendios forestales, comuna de Quilpué». Este es el nombre del documento de 77 páginas –al cual accedió Puranoticia.cl– que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) elaboró el 2022 con el objetivo de establecer las estrategias de planificación, coordinación y ejecución de las acciones y actividades de protección contra este tipo de emergencias en la Ciudad del Sol, a fin de contribuir a reducir la ocurrencia y minimizar los impactos generados por incendios forestales.

En lo específico, el informe elaborado por expertos de Conaf buscaba analizar y caracterizar el territorio en el contexto de los incendios forestales; determinar y analizar sectores de la comuna expuestos al riesgo de este tipo de emergencias; y proponer medidas de prevención y mitigación, en coordinación con actores claves de la comuna.

Este trabajo se enfocó en los meses del período estival, vale decir, desde noviembre a abril, donde estas emergencias aumentan significativamente. Además, fue dirigido a la población más vulnerable que habita en áreas rurales y de interfaz urbano-forestal. En este contexto, Quilpué fue catalogada en el documento del año 2022 como "comuna crítica", entendiendo esto como aquella ciudad en la que su promedio de incendios está por sobre el promedio nacional, más una desviación estándar.

En base a esta categorización, la Conaf estableció en el informe de hace dos años que "será de suma relevancia implementar el presente plan en la comuna, llevando a cabo y ejecutando cada una de las acciones que aquí se propongan".

¿SE TOMÓ EN CUENTA?

Como se logra deducir de inmediato producto de la verdadera catástrofe que se generó en la región de Valparaíso con los megaincendios del 2 y 3 de febrero, donde la Ciudad del Sol fue duramente afectada por las llamas, surge espontáneamente la interrogante de si las autoridades locales tomaron en cuenta las observaciones y recomendaciones contenidas en este plan de la Corporación Nacional Forestal.

Esta es justamente una de las inquietudes que tiene la ex concejala Viviana Núñez (UDI) quien, a través de un video difundido en sus redes sociales, expuso sus interrogantes respecto a lo que hicieron –o no– autoridades como la alcaldesa Valeria Melipillán y el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.

"¿Se implementó este plan en Quilpué? ¿Las autoridades tomaron medidas al respecto? ¿En su barrio se eliminaron los microbasurales? ¿Se confeccionaron los cortafuegos? ¿Vio usted vigilantes contra los incendios forestales? ¿Implementaron un plan de vigilancia serio? La respuesta a todas esas preguntas es una sola: no. Alguien no hizo la pega o no hizo lo que tenía que hacer", dijo.

De igual forma, en diálogo con Puranoticia.cl comentó que "este plan es para Quilpué. Entonces, al final, quien tiene que responder es la autoridad máxima, que en este caso es la Alcaldesa. Pero de pasada, el Gobernador Regional, porque si un ente público, como la Conaf, nos está diciendo qué hacer y cómo hacerlo, hay que saber por qué no toman medidas o saber qué medidas tomaron en prevención a esto".

HISTORIAL DE INCENDIOS

El documento de 77 páginas da cuenta que la comuna, en el decenio 2011-2021, registró un total de 649 incendios forestales, donde se evidenciaba una tendencia a la baja a lo largo de los años, lo cual quedaba más de manifiesto en el periodo 2018-2019.

Luego, el informe detalla que los incendios forestales en Quilpué se localizan principalmente en tres áreas de la comuna: área de interfaz norte, área de interfaz sur y área rural, específicamente en torno a ruta F-50 y F-760, abarcando las localidades de Los Colihues, Los Perales, Los Quillayes, Los Molles, La Retuca y Colliguay. En cuanto a la concentración, se observa en el documento de Conaf una mayor preponderancia de esta hacia el área de interfaz sur.

Al respecto, González señaló que "según este documento, el 2022 la comuna de Quilpué era catalogada como una 'comuna crítica', pues su promedio de incendios estaba por sobre el promedio nacional. De hecho, de los años 2011 a 2021 nuestra comuna registró un total de 649 incendios forestales. Sin embargo, los incendios forestales iban a la baja, hasta que pasó lo que ya todos sabemos".

ZONAS DE RIESGO

El documento también advertía del peligro en sectores que fueron arrasados a inicios de febrero de este año. Por ejemplo, en Paso Hondo y Canal Chacao se detectaron coberturas arbóreas, pastizales y microbasurales. En cuanto a la población Argentina, se advirtió el peligro de la proyección quebrada abajo hacia Pompeya Sur y villa Fundadores, con formaciones vegetacionales compuestas de matorrales y árboles que se acentúan a medida que se acercan a la ruta 62, vale decir, la autopista Troncal Sur.

Otros sectores detallados en el documento son villa Cummings, Los Pinos, Gómez Carreño, Teniente Serrano, villa Porvenir, Ingeniero Hyatt, El Sol y El Retiro.

Viviana Núñez expresó que "el informe ponía en evidencia que habían lugares particularmente críticos donde se debía poner especial atención: Canal Chacao y la población Argentina estaban marcados como lugares que había que cuidar de manera especial. En otras palabras, nos decían que estos lugares se podían incendiar".

Por ello, insistió en conversación con Puranoticia.cl que "busco saber si el plan se ejecutó porque, claramente, si se hubiera ejecutado no hubiésemos tenido la catástrofe que tuvimos. El plan es súper completo, dice qué se tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Entonces mi pregunta es si las autoridades tomaron en cuenta este plan o hicieron oídos sordos porque, al final, está bien... estos incendios pudieron haber sido provocados o cualquier cosa que está en manos de la justicia, pero tenemos que estar preparados y ser proactivos frente a las emergencias".

Cabe hacer presente que el plan de Conaf era tan acabado que, para ayudar a las autoridades, proponían medidas concretas de prevención, mitigación y protección contra incendios forestales, entre las que destacaban la eliminación de combustibles vegetales, la elaboración de cortafuegos perimetrales, la erradicación de microbasurales y el manejo del arbolado. Además, se recomendaba un plan de vigilancia, que consistía en patrullajes preventivos durante las temporadas de incendios forestales.

PURANOTICIA