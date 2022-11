Municipio de Limache alerta sobre las consecuencias del precario reajuste a la salud municipal y la atención primaria para 2023

Un reajuste de apenas 100 pesos per cápita considera el presupuesto para el próximo año respecto al financiamiento de la salud municipal. Autoridades municipales y dirigentes de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal de Limache están preocupados por el mínimo aumento de recursos para el funcionamiento de la Atención Primaria de Salud (APS) lo que repercutiría en la calidad de la atención de usuarios y usuarias.

El alcalde Daniel Morales comentó que “no es un reajuste digno para la atención primaria. Sabemos que el costo de atender a un usuario es mucho más alto. Además, hoy se habla de atención universal, es decir sin discriminar a nadie, lo que significa un aumento considerable de personas que deben ser atendidas en los Centros de Salud Familiar. A veces se habla de problemas de administración en los municipios, cuando en general lo que hay son problemas de asignación (…) por tanto el llamado a las autoridades es que cuando se produzca el debate, se logre una mayor asignación de recursos, que es lo que la atención primaria requiere”.

A Esther Leiva Ruiz, directora del Departamento de Salud de Limache, le preocupa la poca importancia que da el Gobierno al rol que cumple la atención primaria en el sistema de salud público y privado en nuestro país.

“Hoy en día estamos muy enfocados en lo que es el daño y en la enfermedad. Sin embargo, la atención primaria tiene un tremendo desafío – de manera de enfocar los recursos en lo que es la prevención y promoción de la salud y con ello mejorar los indicadores de calidad de vida y salud que tenemos en nuestra comuna y esto no se condice con el aumento de 100 pesos del per cápita. Siento que hay una poca valoración por parte del Gobierno. Nosotros, que somos un Departamento de Salud joven con poco desarrollo, vemos esto con preocupación, porque sentimos que nos están cortando las manos para poder ejecutar más actividades, más operativos comunitarios y estrategias que apunten a la prevención. Por el contrario, con esto tendremos que seguir avocándonos en la enfermedad y en la recuperación, cuando lo que necesitamos es que la gente no se enferme”, expresó la líder de la salud municipal en la comuna.

SE TENDRÁ QUE AJUSTAR EL PRESUPUESTO

Las repercusiones podrían ser más serías de lo que se piensa. Así lo reveló Macarena Montt, directora del CESFAM Limache Viejo al anunciar que la propuesta presupuestaria amenaza la continuidad de diversas prestaciones, programas y acciones, perjudicando – directamente- a los usuarios del recinto de salud familiar.

“Todas las atenciones que nosotros entregamos en el CESFAM son a costa del per cápita que va llegando y el beneficio municipal. Entonces, si llega un reajuste tan acotado como el que están proponiendo ahora, repercute directamente en perjuicio de los usuarios. En base a esto, tendremos que realizar ajustes, revisar las dotaciones y el personal existente, repercutiendo en la disponibilidad de horas, de fármacos, de alimentos y de todo aquello que se compra, a través de este per cápita”, dijo Montt.

Finalmente, y desde la perspectiva gremialista, Ariel Lobos Muñoz, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Limache señaló que: “en este momento se nos está presentando un contexto tan desfavorable respecto al estado financiero y a lo que se nos está presupuestando para el próximo año. Es insólito y es por ello que estamos desarrollando un trabajo de colaboración con el municipio para que logremos tener un programa ético de funcionamiento para las siguientes instancias que pudieran ocurrir”.

La Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Limache, no descarta una posible movilización por parte del sector público pero hacen el llamado a que exista colaboración y coordinación con los municipios para generar turnos éticos y no perjudicar la atención de los usuarios y usuarias.

