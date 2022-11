Municipio de Casablanca se querella contra ex Administrador Municipal por fraude: lo acusan de uso indebido de vehículo fiscal

Hasta el Juzgado de Garantía de Casablanca se dirigió el alcalde de esa comuna, Francisco Riquelme López, con el objetivo de interponer una querella criminal en contra del ex administrador municipal, Alfonso Jiménez Contreras, por el delito de fraude.

La máxima autoridad comunal (RD) acusa al ex funcionario municipal de la administración del alcalde Rodrigo Martínez Roca (RN), de uso indebido de vehículo municipal para fines particulares, hechos que habrían acontecido entre agosto de 2020 y junio de 2021, según consigna la acción judicial.

En el documento se indica que el vehículo fiscal circulaba durante los fines de semana fuera de los límites de Casablanca, permaneciendo incluso en el domicilio del ex administrador municipal, ubicado en la comuna de Vitacura, región Metropolitana.

Junto al hecho de que esta actividad no contaba con resolución de aparcamiento, que establece que tras la jornada laboral los móviles municipales deben guardarse en recintos designados para ello; la querella expone que el Municipio de Casablanca debió pagar peajes, tags, petróleo y devaluación de la camioneta (marca Nissan).

En cuanto a los montos involucrados en dicha situación, desde la casa edilicia casablanquina explicaron que será la investigación la que determine la cifra exacta.

"Existen claros indicios del uso indebido de la camioneta municipal por parte del ex administrador, quien con su actuar podría vulnerar el principio de probidad, igual que aquellos funcionarios que intervinieron en los actos administrativos que autorizaron el uso de un bien mueble municipal en provecho de un funcionario determinado, aún cuando el uso se haya otorgado mediante un acto administrativo", señaló el alcalde Francisco Riquelme.

Bajo este contexto, la máxima autoridad edilicia precisó que "esto da cuenta de que pudo cometer un delito de fraude a nuestra Municipalidad, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal".

Desde la administración de Riquelme indicaron que en julio de 2021, vale decir a semanas de asumir el sillón edilicio, advirtieron la falta de control en el uso de los vehículos municipales, asegurando que en el caso del ex administrador Alfonso Jiménez fue autorizado a utilizar la camioneta por el propio alcalde Martínez, mediante el Decreto Alcaldicio Nº 3811, de agosto del 2020.

Frente a este y otros casos registrados en el Municipio, y con el objetivo de tener mayor control sobre el tema, se implementó desde este año 2022 un sistema de registro y seguimiento, vía GPS, de toda la flota municipal.

"Este tipo de comportamientos y aprovechamientos son los que tienen decepcionada a la ciudadanía de sus autoridades y funcionarios públicos. Nosotros hemos sido severos en denunciar e investigar para determinar responsabilidades administrativas, penales y civiles, junto con establecer mecanismos de preventivos como un convenio con la Contraloría General de la República, para que revise licitaciones y compras municipales", agregó el jefe comunal casablanquino.

Dentro de la querella criminal presentada contra el ex administrador municipal, se solicita que declare el ex alcalde Rodrigo Martínez y el ex asesor jurídico de la Municipalidad de Casablanca, Jorge Rivas.

