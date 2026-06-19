Mujer extraviada hace cinco días fue encontrada con vida en Quellón: se alimentó comiendo raíces y frutos silvestres

Luego de cinco días extraviada en una zona boscosa de Quellón en Chiloé, fue encontrada con vida Doris Chiguay Quinán, de 54 años, quien debió soportar, lluvia, bajísimas temperaturas y se alimentó comiendo raíces y frutos silvestres de la zona.

La mujer, que se perdió tras salir a buscar animales, fue encontrada junto a su perro en el sector de Quilen, presentaba síntomas de hipotermia producto de la prolongada exposición a las bajas temperaturas, pero estaba consciente.

“Después de cuatro días de ininterrumpidas labores de búsqueda, una mujer que se encontraba desaparecida fue hallada con vida gracias al trabajo coordinado de los equipos desplegados en el sector. Estamos a la espera que la señora se estabilice para que pueda volver a su hogar”, comentó el capitán Sebastían Undurraga de la sexta comisaría Quellón

El uniformado agregó que “las tareas de rastreo se desarrollaron en condiciones complejas y exigentes, movilizando recursos humanos y logísticos para recorrer diversos puntos del área de interés”.

Tras encontrar a la mujer desaparecida, Carabineros activó los protocolos de auxilio y contención, brindándole la primera asistencia en el lugar y coordinando su traslado hasta un centro asistencial para recibir atención médica especializada y evaluar su condición de salud.

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA