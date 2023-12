MUG realiza primera ‘Escuela de Arte para Personas Mayores’

El Museo Universitario del Grabado Universidad de Playa (MUG-Upla) presentó ‘Escuela de Arte para Personas Mayores’ y en su primera versión, en colaboración con Coopeuch, participaron 17 personas de la región de Valparaíso.

El curso entregó conocimientos del grabado como disciplina artística, la importancia de su desarrollo en Valparaíso y como documento en relación a lo social, político y cultural, así como también abordó el patrimonio cultural y memoria.

María Teresa Devia, directora del MUG mencionó sobre la motivación de generar la Escuela: “La posibilidad de aprender no se termina nunca en la vida y en el MUG estamos conscientes que la educación continua de las personas tiene que ser una realidad. También porque muchos de ellos, por miles de razones, no han tenido un acercamiento a la cultura ni educación, vienen por primera vez a encontrarse con el arte del grabado”.

Agregó: “Es un público un poquito olvidado por los museos; se necesita tener conciencia en la forma en que entregamos la información, el material que les ofrecemos y pensar que son personas pensionadas, pero no jubiladas, tienen mucho que hacer y tienen todavía una mirada de futuro, que es lo que nosotros queremos potenciar y también aprovechar”.

La escuela consistió en tres jornadas educativas teóricas y prácticas, en las que se contempló el área curatorial de un museo, mediación y el conocimiento de las diferentes técnicas del grabado.

Edilia Aburto, asistente a la Escuela comentó: “Para mí fue sensacional. Fui profesora de Artes Visuales, trabajé 40 años, hace cinco me pensioné y ahora me dedico a la fotografía urbana. Para mí participar fue maravilloso, porque nunca me pude pagar una clase de grabado. Para mí, te prometo fue un regalo, fantástico”.

En la última parte del curso, cada participante pudo realizar su propio grabado, pasando por los diferentes procesos de creación artística en linografía y conociendo el trabajo colectivo que se efectúa con esta disciplina del arte en el taller.

Viveca Arratia, asistente a las jornadas, dijo: “Cuando me dijeron que podía venir a excursionar en este taller de grabado yo dije que bueno, me encanta. Siempre pensando en el diseño, trabajé ahora en linografía, que fue lo que aprendimos y me plasmé en hacer un logo de un rostro con fondo de sol y me encantó como quedó”.

En esta primera edición de la Escuela, Coopeuch formó parte de su aplicación y durante la ceremonia de cierre, Guillermo Cueto, agente oficina de Valparaíso de la Gerencia Regional Quinta Coopeuch, aludió: “Yo creo que instancias como esta tenemos que repetirlas. El 2024 será un año donde Coopeuch va a aportar con muchas actividades, sobre todo para los adultos mayores”.

Complementó: “Estamos muy atentos y preocupados por ellos, por entregarles estas vivencias y experiencias de vida que finalmente se transforman en alegrías que no van a olvidar nunca más, y nosotros queremos ser parte de eso, así que estamos muy contentos con esta actividad”.

