Minsal coordina instalación de hospital modular tras daños en Hospital de Ovalle

Un hospital modular de campaña podría reforzar durante los próximos días la atención sanitaria en la provincia de Limarí. El Ministerio de Salud inició las gestiones con el Ministerio de Defensa para instalar esta unidad del Ejército y aliviar parte de la demanda que actualmente enfrenta el Hospital de Ovalle.

El recinto asistencial sufrió daños a raíz de las intensas lluvias asociadas al sistema frontal, situación que llevó a las autoridades a evaluar nuevas medidas para asegurar la continuidad de las atenciones.

La iniciativa fue analizada este sábado durante el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres Sectorial, encabezado por la ministra de Salud, May Chomali. En la instancia se revisaron las condiciones de la red asistencial y las acciones necesarias para responder a la emergencia en las regiones afectadas.

De acuerdo con el balance de la cartera, la mayoría de los establecimientos de salud se mantiene operativa, aunque se han reportado interrupciones de conectividad, anegamientos y filtraciones en algunos recintos.

En la Región de Coquimbo, funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales permanecen desplegados desde el viernes. Durante su primera jornada visitaron el Hospital de La Serena, un CESFAM y el Servicio de Alta Resolutividad Emilio Schaffhauser. También participaron en la mesa técnica encargada de monitorear la emergencia.

La interrupción de caminos mantiene aisladas las postas rurales de El Romero y Lambert, en La Serena. Pese a las dificultades de acceso, ambos establecimientos continúan funcionando y atenderán entre las 08:00 y las 20:00 horas durante el fin de semana.

En Atacama, todos los hospitales permanecen en funcionamiento. Aunque Alto del Carmen continúa aislado, su CESFAM había sido reforzado previamente para responder a los requerimientos de la comunidad.

El Hospital de Huasco, en tanto, presenta filtraciones menores, pero mantiene sus servicios operativos. Paralelamente, autoridades del Servicio de Salud Atacama recorren los centros de urgencia de Atención Primaria para comprobar su funcionamiento luego de las precipitaciones registradas en Copiapó.

Equipos de la Subsecretaría de Salud Pública también se desplegaron en el Hospital Carlos Van Buren, en la Región de Valparaíso. Su labor está orientada a supervisar las condiciones sanitarias y coordinar las medidas necesarias con las autoridades locales.

En la Región del Maule, la red asistencial funciona prácticamente en su totalidad. La principal dificultad se encuentra en la posta rural Santa Delfina, cuya atención está siendo complementada mediante mecanismos alternativos.

Aunque el sistema frontal disminuyó su intensidad en esa zona, existe un pronóstico de nuevas lluvias para el lunes y martes. Por esta razón, durante el fin de semana continuarán las acciones destinadas a reforzar los servicios sanitarios.

El Ministerio de Salud informó que mantendrá una vigilancia permanente de la emergencia en coordinación con las seremis, los Servicios de Salud y Senapred.

Asimismo, llamó a la población a utilizar responsablemente la red asistencial, acudir a los servicios de urgencia únicamente en situaciones que lo requieran y preferir los centros de Atención Primaria en los casos de menor complejidad.

PURANOTICIA