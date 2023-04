Ministro Jackson y daños en viviendas de emergencia: "El Gobierno tampoco puede desentenderse”

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, se refirió a las viviendas de emergencia que sufrieron daños en la zona sur del país, tras las precipitaciones.

Durante este sábado, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, informó que de las 1.219 viviendas de emergencia instaladas "hay 49 que quedaron dañadas, con problemas que en algunos casos como en Tomé se volaron los techos, producto de los vientos a 80 kilómetros por hora".

En esta línea, manifestó que "los responsables de esto son las empresas que construyeron, que fueron contratadas".

En ese contexto, en conversación con Chilevisión, el titular de Desarrollo Social sostuvo que "son tres (viviendas) con voladura de techo. Son 41 viviendas de emergencias, según el reporte que teníamos ayer de las 1.219. Estamos hablando de entre un 3 o 4% de viviendas que han tenido deficiencias. La mayoría deficiencias menores, algunas filtraciones".

"Se activaron las garantías con las empresas, porque esto es lo que el Gobierno ha hecho, es que compra a través de Senapred las viviendas, los paneles, y las empresas las van a montar y cuando las empresas las montan se ejerce una garantía", detalló.

En esta línea, el secretario de Estado explicó que "la tasa en este caso de de viviendas que estuvieron mal hechas, porque evidentemente esa techumbre estuvo mal instalada, se activa las garantías y las van a arreglar. Tengo entendido que Senapred ya tiene, no sé si ya estará listo, pero tenía activado los protocolos de garantía para estos tres casos excepcionales, donde obviamente es una tragedia, porque son vidas humanas".

Asimismo, recalcó que la responsabilidad respecto al daño que sufrieron los inmuebles "es compartida, porque el Gobierno tampoco puede desentenderse, pero acá se están activando los protocolos para activar las garantías".

"En este caso particular evidentemente algo falló en la cadena. Probablemente en el momento en que instalaron la techumbre alguien no estaba capacitado o lo hizo de manera rápida, descuidada o algún protocolo no se activó. Los contratos siempre se pueden mejorar, pero en este caso se activaron las garantías", concluyó el ministro.

