Ministra del Interior y suspensión de clases en Valparaíso por funeral narco: "No es la manera de responder"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la suspensión de clases ocurrida este martes en diez colegios y dos universidades en Valparaíso a raíz del funeral de Camilo Rojas Chepulich, más conocido como "El Ñaju".

La secretaria de Estado abordó el tema durante la tramitación de una nueva prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur, contexto en el cual la oposición criticó que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, haya respaldado que los establecimientos educacionales hayan preferido cerrar sus puertas.

Tohá expuso que "cada vez que hay un funeral narco se activa un dispositivo policial, lo primero que se hace es evaluar la peligrosidad del evento, el de ayer tenía una peligrosidad media, no era de este tipo de funerales que amenazan con generar una gran perturbación de hecho no la generó".

En este sentido, explicó que "la perturbación que se produjo fue con motivo que un establecimiento atemorizado, porque pasaba en las cercanías el funeral narco, anunció por las redes sociales que iba a suspender clases y se provocó una cadena de establecimientos uno detrás de otro que hicieron lo mismo".

Asimismo, recalcó que "en el Ejecutivo compartimos que esa no es la manera de responder a estos riesgos, en primer lugar, porque el tipo de riesgo hay que antes que nada calibrarlo, consultarlo con las autoridades, si hay un temor justificado pedir un apoyo especial, presencia policial, pero no puede ser que tengamos reacción de suspensión de clases cada vez que los narcos anuncien un funeral, sobre todo cuando son funerales de este tipo que las policías tenían evaluado de una peligrosidad no alta".

"Nuestra postura es ciertamente de empatía con las comunidades, de compresión de su preocupación, pero de recomendación de tomar otros tipos de medidas cuando hay esta situación de vulnerabilidad y no a la primera suspender clases, porque eso significaría que le traspasamos a los narcos la decisión de cuando tenemos clases y cuando no, y eso no es aceptable", sentenció la ministra.

PURANOTICIA