Ministra del Interior reveló ante el Congreso operativo policial que terminó con heridos y dos detenidos en Temucuicui

A partir del contexto de la aprobación de una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur, la ministra del Interior, Carolina Tohá detalló, a partir de críticas de diputados de oposición en la misma sesión en que se votó la medida, que la semana pasada se realizó un operativo policial en la comunidad Temucuicui.

"A Temucuicui efectivamente se entró en el gobierno anterior y hubo que salir arrancando con un policía muerto y aquí la semana pasada se entró a Temucuicui, no hubo ningún muerto, hubo heridos y hubo dos detenidos. Para tomárselo bien en serio, porque esto no es broma. Y probablemente la solución no va a ser entrar y agarrarse a balazos", acotó Tohá.

Entregando más detalles acerca de la operación, la jefa de gabinete apuntó que la policía ya entró dos veces. "La primera vez requisó la cosecha, la segunda vez requisó máquinas y generó detenidos y hubo enfrentamientos y hubo heridos", detalló.

Estas declaraciones fueron tomadas como falsas por legisladores de derecha, quienes le replicaron "diga la realidad, ministra".

Ante esto, la secretaria de Estado los emplazó a tener una respuesta por culpar al Gobierno de financiar a grupos violentos. "Que no se venga a esta sala a decir que el Gobierno está gastando plata en financiar a los grupos, el Gobierno está gastando plata en combatir la violencia. Y hemos tenido resultados que antes no se habían tenido. Ahora, ¿son óptimos? No, pucha que falta, pero miremos los datos. Sin duda podríamos hacerlo mejor", enfatizó Tohá.

Por último, la titular de Interior declaró que durante el transcurso de este Estado de Excepción también se han presentado 150 querellas, de las cuales han resultado en 202 condenas.

"En el mismo período, año 2021, en el Gobierno anterior, ¿cuántas condenas se obtuvieron? 108, la mitad casi. Entonces, yo pediría, si queremos ahondar lo que pasa en la zona y cómo enfrentarlo, que vayamos a los datos, que vayamos a la evidencia", concluyó.

