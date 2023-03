Ministra del Interior arribó sorpresivamente a Concepción y participó en velorio del cabo Salazar

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se presentó en la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Concepción para asistir al velorio del cabo primero Alex Salazar, quien murió tras ser atropellado la madrugada del pasado domingo en un procedimiento policial.

La secretaria de Estado habría llegado alrededor de las 12:30 horas al recinto, en donde en compañía del general director de la institución, Ricardo Yáñez, presentó las condolencias del Gobierno a la viuda del uniformado.

El arribo de Tohá se produjo de forma sorpresiva, ya que el vuelo no fue comunicado a autoridades locales, solo se les avisó a Carabineros cuando aterrizó, según revelaron fuentes de la institución a Emol.

Cabe recordar que Tohá señaló que iba "a haber presencia del Gobierno en el funeral (…) por cierto vamos a estar presentes, y vamos a ver representados de qué manera".

Ante esta situación, la viuda del funcionario, Marly Victoriano Ñiancucheo, indicó que al presidente Gabriel Boric "no lo recibiría en el funeral, el momento fue cuando él estaba acá, no me sirve que venga y dé sus condolencias. Si él que quería actuar debió haberlo hecho en el momento que era necesario".

Asimismo, critico al Ejecutivo expresando que "no confío en este Gobierno, los mismos que hoy nos gobiernan son los mismos que hace años avalaban la violencia, conseguirlo todo a través de la violencia".

En tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había comentado que "el Gobierno siempre va a querer acompañar a la familia y a la institución de Carabineros, pero lo primero que va a hacer es respetar las decisiones de la familia".

