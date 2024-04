Ministra de Salud refuerza en Viña del Mar el llamado para que lactantes y recién nacidos sean inmunizados contra el virus sincicial

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, llegó hasta el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Gómez Carreño, en Viña del Mar, para reforzar el llamado a los padres y madres que concurran a inmunizar a los lactantes y recién nacidos contra el virus sincicial, en el marco de la Campaña de Invierno 2024.

La estrategia de inoculación con Nirsevimab, impulsada por el Gobierno, tiene por objetivo disminuir los riesgos de hospitalización y mortalidad en los pequeños, que es uno de los grupos de riesgo más afectados en la época invernal.

La secretaria de Estado recordó que el medicamento “está disponible para todos los recién nacidos y todos los niños que nacieron desde el primero de octubre al 2023 a la fecha independiente de cuál sea su seguro de salud”.

Añadió que “todos los niños que están en Chile y que cumplen con esos requisitos pueden acercarse a cualquier lugar de inmunización a recibir este medicamento que es inyectable, que los va a proteger contra el virus sincicial de tener un cuadro grave y hospitalización. Estamos muy complacidos de ser el primer país del continente, de esta parte de la región del hemisferio sur que cuenta con este medicamento, que es una gran ventaja”, aseguró la autoridad.

Antonella, mamá de Isabella de dos meses, unas de las guaguas que se inmunizó. Tras la pregunta de cómo se enteró del medicamento Nirsevimab, dijo que “ayer me llamaron. La verdad, es que yo prefiero colocarle todas las vacunas y los medicamentos para que no se vaya a enfermar, ya que yo fui muy enfermiza porque no me pusieron todas las vacunas”.

Respecto de otras medidas adoptadas en el marco de la Campaña de Invierno 2024, la ministra relató que “hicimos una alerta sanitaria preventiva que ya está en curso e instruimos el uso de mascarillas en los centros de urgencia, de manera de evitar que las salas de urgencias se conviertan en un ambiente amplificador de la transmisión porque llegan personas enfermas por distintas razones y pueden contraer la enfermedad”.

Añadió que también están la campaña de vacunación para la influenza y Covid-19. En esa línea la autoridad llamó a todos los grupos de riesgo que se sigan vacunando. “Es muy importante que se vacunen a tiempo”.

Explicó, además, que “hemos hecho todas las actividades de preparación de la red asistencial. El subsecretario de redes, que es el que está a cargo de todo lo que se llama campaña de invierno, tiene reuniones semanales de coordinación con los directores de servicio de salud. Está la vigilancia epidemiológica en la que semana a semana ustedes pueden tener acceso al informe de los virus respiratorios circulantes y efectivamente se está vigilando qué es lo que sucede con la transmisión viral y frente a los distintos escenarios se van tomando medidas”, finalizó la ministra Aguilera.

