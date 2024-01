Ministerio de Obras Públicas informó que trabajos de reparación del puente Cau Cau culminaron y podría operar este fin de semana

El Ministerio de Obras Públicas anunció que las labores de reparación del puente Cau Cau estarían finalizando luego de ocho años de sucesivos errores en su construcción, como la instalación incorrecta de los tableros basculares en enero de 2014 o las fallas detectadas en el sistema de alzamiento de brazos en febrero de 2015.

Según informó radio Biobío, la seremi de Obras Públicas, Nuvia Peralta, confirmó que este sábado se realizará “una apertura abreviada de los tableros como prueba final del sistema. La estructura ya está reparada”.

Tras el anuncio, distintos parlamentarios de la región de Los Ríos celebraron la noticia.

El senador e integrante de la Comisión de Obras Públicas del Senado, Alfonso De Urresti (PS), sostuvo que “es muy importante que se esté llegando a la etapa final de la habilitación del puente Cau Cau. No se tiene que olvidar quienes no hicieron el trabajo, para esto no se vuelva a repetir”.

Mientras que el diputado de Chile Vamos, Bernardo Berger, indicó que “es de esperar que se realicen todas las pruebas necesarias que permitan asegurar que este puente dejará de ser una de las mayores vergüenzas de nuestro país en materias de obras públicas a nivel mundial”.

Desde el 2018, el puente Cau Cau tuvo un uso provisorio y, de no mediar ningún contratiempo tras la última prueba del sistema de levante, podría permitir el paso de vehículos.

PURANOTICIA