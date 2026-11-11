Millonario atraco a banco BCI en Concepción: banda escapó con más de $8.520 millones

A más de $8.500 millones asciende el dinero sustraído desde una sucursal del Banco BCI ubicada en el centro de Concepción, en un robo que, por la magnitud del botín y la preparación requerida para ejecutarlo, se perfila como uno de los mayores delitos de este tipo registrados en Chile.

La cifra fue confirmada por la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que el banco finalizara sus arqueos y los peritos establecieran el monto exacto: $8.520 millones, además de 80 mil dólares y 30 mil euros.

Los antecedentes recopilados por la Fiscalía Regional del Biobío apuntan a que al menos 10 personas habrían participado en el atraco. Para concretarlo, los involucrados habrían intervenido una cámara de seguridad cercana y utilizado una propiedad colindante para abrir un forado en un muro macizo de 60 centímetros de espesor, por donde consiguieron acceder a la entidad bancaria.

Una vez dentro, los responsables forzaron la bóveda y sustrajeron el dinero. La planificación y las medidas adoptadas para evitar ser detectados representan uno de los principales desafíos para los investigadores.

Por ello, equipos especializados de la PDI y el Ministerio Público continúan trabajando para reconstruir la forma en que se ejecutó el robo, establecer las rutas y desplazamientos de los involucrados e identificar las funciones que habría cumplido cada uno.

La prefecta inspectora Carolina Namor, jefa de la Región Policial del Biobío, confirmó que los peritajes siguen en desarrollo para levantar rastros y evidencias que permitan avanzar en la identificación y posterior detención de los responsables.

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