¿Meteoro o chatarra espacial?: Intenso destello iluminó el cielo de diversas regiones del sur del país

Un destello de luz iluminó los cielos de distintas zonas de las regiones del Ñuble y el Biobío, durante la noche de este viernes.

Por el momento no existe confirmación oficial sobre si se trató de un meteoro o chatarra espacial.

Este inusual hecho se registró cerca de las 21:30 horas en el sur del país.

Usuarios de redes sociales señalaron que percibieron un estruendo después del destello.

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