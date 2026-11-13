¿Meteoro o chatarra espacial?: Intenso destello iluminó el cielo de diversas regiones del sur del país

Usuarios de redes sociales señalaron que percibieron un estruendo después del destello, cerca de las 21:30 horas.
Un destello de luz iluminó los cielos de distintas zonas de las regiones del Ñuble y el Biobío, durante la noche de este viernes.
Por el momento no existe confirmación oficial sobre si se trató de un meteoro o chatarra espacial.
Este inusual hecho se registró cerca de las 21:30 horas en el sur del país.
Usuarios de redes sociales señalaron que percibieron un estruendo después del destello.
VIDEO
PURANOTICIA