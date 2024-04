Mes de concientización del Síndrome de Down: Limache inició un diagnóstico para detectar necesidades, fortalecer su organización y postular a financiamiento

La Oficina de la Discapacidad del Municipio de Limache inició un trabajo para visibilizar las urgencias que tienen las personas con Síndrome de Down, sus familias y cuidadores y proyectar un itinerario de acciones que cumplan sus necesidades y requerimientos.

Gabriela Aranda, su hija y su marido participan de la iniciativa, ya que “la motivación para estar acá en mi hija Ema, ella tiene tres años y desde que nació generó en mí una nueva vocación y desde entonces me he convertido en activista de los derechos de personas con Síndrome de Down (…) son pocas las municipalidades que se han comprometido de verdad, se suelen hacer actividades más simbólicas en cambio acá hemos tenido encuentros previos a esto y hemos conversado cosas concretas para lograr una inclusión verdadera”.

Mery Lobovsky, coordinadora de la Estrategia de Desarrollo Local de Limache comentó: “Se convocó a las familias y a los cuidadores y cuidadoras de personas con Síndrome de Down. La idea es formar una mesa de vinculación por las personas con Síndrome de Down e hicimos una primera instancia de levantamiento de necesidades para poder determinar qué quería la comunidad Síndrome de Down expresarle a la comunidad y a sus vecinos”.

La información recabada en la primera jornada de diagnóstico, fue compartida con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, actividad realizada en el frontis del edificio consistorial. Los y las participantes evidenciaron la necesidad de que las personas con Síndrome de Down no sean tratadas de forma distinta o particular. Frases como “son angelitos”, “son amorositos” no colaboran a su inclusión.

El alcalde de Limache, Daniel Morales, destacó los esfuerzos municipales por hacer de la comuna un lugar que genere espacios para potenciar las aptitudes de todos: “trabajamos por generar conciencia, definir objetivos y establecer metas que queremos desarrollar ¿cuál es la meta? Hacer de Limache una ciudad mucho más inclusiva, una ciudad donde las diferencias se puedan respetar y donde todo el mundo tenga una lugar para desarrollar sus propias potencialidades, todos tenemos distintas capacidades”.

El trabajo con la comunidad se enmarca en las acciones que se desarrollan desde el mes de enero, cuando el municipio se adjudicó 95 millones de pesos (SENADIS) para implementar una Estrategia de Desarrollo Local Inclusiva (EDLI) en la comuna. El énfasis de ese trabajo está en la neurodiversidad y la neurodivergencia y el objetivo es concretar planes de intervención que permitirán focalizar acciones para personas en situación de discapacidad.

La Oficina de la Discapacidad está ubicada en el primer piso del Edificio Consistorial ubicado en Palmira Romano Sur 340, Limache Viejo. El horario de atención es de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

PURANOTICIA