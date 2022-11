Megaproyecto en la Av. Santos Ossa vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de actualizar el Plan Regulador de Valparaíso

La presentación del proyecto «Terrapuerto Rapa Nui», el cual busca construir un centro comercial con diversos servicios en la bajada Santos Ossa, entre la localidad de Placilla y la entrada al plan de Valparaíso, ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de que la Ciudad Puerto cuente con un Plan Regulador Comunal actualizado, pues el vigente data de 1984, vale decir 38 años en que más de algo ha cambiado.

Se trata de una iniciativa contemplada en un terreno de 60 mil metros cuadrados, que consta de un edificio de ocho plantas, destinado para el encuentro de los porteños, pero también para poder desarrollar un polo comercial y de servicios para Valparaíso. Es así como se habla de intermodal de estación de transferencia de transporte urbano e interurbano, buses de acercamiento incluidos desde el plan.

El proyecto, a cargo de los arquitectos y empresarios María Inés Miranda y Jorge Olazábal, tiene un costo de 120 millones de dólares, y contará –además– con paraderos de taxis y colectivos; pero también se habla de un centro de convenciones y un espacio para grandes eventos. Asimismo, albergará oficinas del Municipio de la Ciudad Puerto, del Registro Civil, bancos y centros médicos.

Si bien, se espera que «Terrapuerto Rapa Nui» ayude a descongestionar la bajada Santos Ossa, pues se incluyen caleteras que conecten la calle Hanga Roa con el retorno, existen algunos reparos en torno al impacto vial que un proyecto de esta envergadura tiene, más aún considerando que dichas caleteras buscan ahorrar hasta 10 kilómetros de recorrido a quienes bajen por esta arteria que conecta la ruta 68 con el plan porteño.

PLAN REGULADOR "OBSOLETO"

Teniendo en cuenta que el impacto vial de un proyecto de estas características lo absorbe directamente la comuna de Valparaíso en materia de movilidad y transporte, vuelve a surgir la importancia de contar con un instrumento actualizado que aborde este tipo de situaciones pues, como ya se dijo, el Plan Regulador data de 1984.

Al respecto se pronunció el concejal y arquitecto de profesión, Daniel Morales (MVC), quien en conversación con Puranoticia.cl señaló que "lo que me preocupa es que no tenemos como ciudad las herramientas actualizadas. La ciudad no cuenta con un Plan Regulador actualizado. El actual es de 1984, casi cuatro décadas, 38 años con un Plan Regulador que queda claramente obsoleto. No sabemos hacia dónde va a crecer la ciudad, qué necesita, qué infraestructura, qué equipamientos, qué densidad...".

Además, el edil porteño sostuvo que "todos estos elementos que el Plan Regulador otorga, a través de un estudio profundo, no lo tenemos actualizado y en mi rol de fiscalizador, como Concejal de Valparaíso, detrás de esta noticia lo que veo es la necesidad de exigir que la administración (del alcalde Jorge Sharp), que ya está a la mitad de un segundo período municipal, actualice sus herramientas".

Similar opinión fue la que entregó en su momento la presidenta del Colegio de Arquitectos de Valparaíso, Carolina Peñaloza, comentó a El Mercurio que "considerando que se trata en este caso de un proyecto de grandes dimensiones, y que el Plan Regulador Comunal lo permite, habrá que revisar la capacidad vial (se debería contar con un estudio actualizado) y si el sector, no sólo el predio, tiene aptitud para lidiar con esa carga de uso y movimiento. Todas estas materias son, sin duda, un desafío no abordable hoy, dado que contamos con un instrumento obsoleto, incapaz de prever ni proyectar los eventuales beneficios de proyectos como éste".

El concejal Daniel Morales profundizó su crítica manifestando que "esto, además, se complementa con que recién vino una delegación de la Unesco, y que tampoco tenemos el Plan de Gestión Patrimonial ni el Plan de Manejo de Zona Crítica. En fin, actualizar las herramientas es el tema que pone en la mesa este proyecto".

CAOS VIAL EN SANTOS OSSA

Más allá del tema de fondo que abre la presentación del proyecto «Terrapuerto Rapa Nui» en Valparaíso, el edil del Movimiento Valparaíso Ciudadano precisó que "me parece que es una muy buena noticia que haya privados que quieran invertir en la comuna en este momento", aunque insistió en que "claramente uno espera ver que el proyecto se haga cargo de todos los aspectos que puede cubrir o afectar, como es el tránsito o la congestión".

Por su parte, el concejal Dante Iturrieta (UDI) comentó a Puranoticia.cl que "todo lo que sea incentivar a la reactivación de nuestra ciudad es bueno. Creo que hoy día hay algunas aprensiones respecto al lugar, el impacto vial y todo lo demás, pero creo que son situaciones que se pueden soslayar y llegar a un acuerdo".

Esto también fue abordado por la concejala Marianela Antonucci (RN), quien subrayó que "me preocupa el caos vial que ocurriría en ese sector. Tenemos que tener en cuenta que Santos Ossa es complicado en materia vehicular y vial, donde los atochamientos son diarios y los accidentes son cada vez más frecuentes".

"Considero que se debe trabajar en conjunto con el Municipio, a modo de ordenar ese sector, ya que también se consideran buses de acercamiento para el lugar. Por lo tanto, el flujo aumenta y en estos momentos considero que en el estado en que se encuentra tal avenida (Santos Ossa), no daría abasto con este aumento vehicular, a menos que se reorganicen los flujos de tránsito", añadió la edil porteña.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Los ediles porteños no sólo concentraron sus opiniones en los aspectos que pudieran ser negativos del proyecto, sino que también destacaron el principal beneficioso que una iniciativa de estas características puede traer a la Ciudad Puerto.

La concejala Antonucci destacó que "el proyecto, sin duda alguna, daría un nuevo giro a la economía local y por qué no decir también al turismo, ya que contempla la construcción de un museo interactivo, espacios culturales y un parque nativo, entre otras instalaciones".

Finalmente, y en la misma sintonía, el concejal Iturrieta expuso que "es muy bueno ocupar este espacio que está entre Placilla y el centro de la ciudad porque puede dar una vida diferente, además de crear empleo y otro tipo de reactivación, tanto económica como social. Creo que son varios los aspectos positivos que podría tener un proyecto de esta envergadura".

Vale hacer presente que Puranoticia.cl tomó contacto la Municipalidad de Valparaíso, con la intención de conocer la opinión del alcalde Jorge Sharp, tanto del proyecto como del llamado a acelerar la actualización del Plan Regulador, sin embargo, desde el equipo de comunicaciones de la casa edilicia indicaron que no harían comentarios al respecto.

