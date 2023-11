Mayor dotación policial y responsabilidad del Casino con su entorno: las propuestas que surgen tras los homicidios que impactan a Viña

Conmocionada se encuentra la comunidad a raíz de los graves hechos de violencia y delincuencia que han azotado a Viña del Mar durante los últimos días, situaciones que alcanzan su peak con dos homicidios registrados en menos de una semana, lo que se suma a un violento asalto con balacera en pleno centro de la Ciudad Jardín.

Fue durante horas de la mañana del 6 de noviembre cuando cuatro sujetos, premunidos con máscaras, asaltaron violentamente una joyería ubicada en la Galería Cristal, en la calle Valparaíso, hecho que logró ser frustrado a los balazos por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) que pasaban por el lugar y que detuvieron a un delincuente, sin dejar personas lesionadas ni heridas, aunque sí muy impactadas.

Luego, la madrugada del 15 de noviembre, una riña entre personas que vive en situación de calle en el borde costero terminó con un hombre, de nacionalidad argentina y de unos 45 años, recibiendo una certera estocada en el pecho, herida que le costó la vida ahí mismo en la plaza Colombia, a sólo metros del Casino de Viña del Mar.

El último de los hechos de mayor connotación social se registró este 19 de noviembre, en horas de la madrugada, donde una pelea entre sujetos que viven bajo el puente Libertad, en el estero Marga Marga, terminó con uno de ellos, de nacionalidad chilena y 50 años, recibiendo varios impactos de bala, que le costaron la vida.

Esta situación pone en evidencia los registros dados a conocer por el Gobierno hace sólo algunos días, donde a pesar de informar una disminución de los homicidios en la región de Valparaíso gracias a la entrada en vigencia del plan «Calles sin violencia», lo cierto es que la única comuna donde se había registrado un alza era en Viña del Mar, aunque el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no entregó cifras respecto a los asesinatos que se han registrado en la comuna durante lo que va del año.

"Hay una comuna en materia de homicidios que está al alza: Viña del Mar", dijo Monsalve el 6 de noviembre, tan sólo minutos antes que se registrara el violento asalto en la Galería Cristal. De igual forma, agregó que "están identificadas las causas detrás de esos homicidios, además de los sectores, y también se están realizando labores investigativas y preventivas para cautelar el éxito de esas tareas".

MAYOR DOTACIÓN POLICIAL

Con este oscuro presente en la Ciudad Jardín, Puranoticia.cl tomó contacto con algunos concejales de la comuna para conocer sus opiniones y propuestas para combatir este flagelo que mantiene conmocionados a los vecinos, quedando dos planteamientos sobre la mesa: primero, la necesidad imperiosa de contar con mayor dotación policial en las calles; y, segundo, el rol que debe cumplir el Casino Enjoy en sus alrededores.

La concejala Nancy Díaz (Ind.-RD) señaló que "es preocupante lo que está pasando en la comuna, por supuesto que sí, pero aquí debemos actuar y ante eso tenemos que esperar los recursos desde el Gobierno y la Subsecretaría de Prevención del Delito para tener una mayor dotación policial, que es lo que necesitamos".

Además, la edil frenteamplista sostuvo que "nosotros desde el Municipio de Viña del Mar hemos aprobado el tema de las camionetas, también tenemos lo de las cámaras de seguridad y el convenio OS-14, donde va un carabinero con un funcionario patrullando, pero esto pasa más allá de las potestades que tenga la Alcaldesa, esto es algo gubernamental y para eso requerimos más dotación policial".

Según datos entregados por el consejero regional Manuel Millones (Ind. - Chile Vamos), el déficit de carabineros en la región de Valparaíso es de 800 efectivos, situación que está afectando seriamente la capacidad de enfrentar la delincuencia en las calles, pero también dificulta que los funcionarios presten declaraciones en juicios e investigaciones, originando que los delincuentes queden en libertad con mayor facilidad.

"Aquí hay que entregar más herramientas a la Fiscalía y sobre todo a Carabineros. Si no logramos revertir el déficit, vamos a permitir, entre otras cosas, que delincuentes vuelvan a las calles de manera casi automática", dijo el core Millones.

RESPONSABILIDAD DEL CASINO

Luego, el concejal Tomás de Rementería (PPD) puso el acento en otro sector de la comuna: la plaza Colombia y los alrededores del Casino de Viña del Mar, lugar donde –como ya se dijo– el pasado 15 de noviembre fue encontrado sin vida el cuerpo de un ciudadano argentino, que vivía en situación de calle, quien fue apuñalado tras ser protagonista de una violenta riña contra otro grupo de personas que habita el lugar.

En primer lugar, sostuvo que "indudablemente que Viña del Mar tiene más exposición, mientras que en Valparaíso esto no es novedad. Encontrar un muerto en el jardín del Casino es novedad y debajo del puente Libertad es novedad. Ambas personas eran gente en situación de calle y Viña del Mar no tiene una hospedería transitoria, que debería tener. Eso le permitiría a Carabineros que si los encuentra vagabundeando, los obligue a que se vayan a la hospedería transitoria, que es un lugar digno donde la gente duerme, se baña y al otro día se va".

Si bien, consideró que se trata de un problema de la sociedad y la comunidad entera, el edil pidió a la concesionaria Enjoy que "no se desentiendan de su entorno, si es el concesionario de todo. Vaya usted a ver lo que pasa en los jardines del Casino. Entonces perfectamente podrían contratar una guardia privada, que aparte de mantener, dignifiquen el entorno. Alrededor del Casino, uno pasa en la noche porque me gusta mucho caminar, y me encuentro con borrachos, volados y de todo".

TRABAJO CON FISCALÍA Y POLICÍAS

Por su parte, el concejal Pablo González (PC) cree que será el trabajo que desarrolle el Ministerio Público, en conjunto con las policías, las que debieran entregar mejores resultados para evitar estos hechos como los que han azotado a Viña los últimos días.

"Es lamentable porque estos hechos de violencia, sobre todo los que involucran armas de fuego, son de alta connotación social y aumentan la sensación de inseguridad de nuestras comunidades. Sin embargo, esta es una tarea que espero que el Ministerio Público tome con especial énfasis, considerando que es un hecho reiterado con uso de armas de fuego, donde deben iniciar una investigación profunda y las policías deberán realizar la investigación requerida, porque ya con lo que pasó en plaza Colombia y lo del estero, hay que determinar por qué andan circulando armas de fuego, considerando que tenemos un control de armas", señaló a Puranoticia.cl.

Respecto a lo que puede hacer el Municipio de Viña del Mar, el edil sostuvo que "dentro de las competencias que entrega la ley, está el poder mejorar los espacios públicos para bajar la sensación de inseguridad y hacer prevención situacional".

No obstante, aseguró que "nuestros patrulleros no tienen ninguna competencia o potestades de fuerza, por lo tanto no reemplazan a las fuerzas de orden y seguridad, y eso nos obliga a que el Municipio, coordinado con las policías, también puedan tener una estrategia, considerando que tenemos elementos que pueden apoyar las investigaciones policiales, como las cámaras de televigilancia, las de la UOCT, las de la Subsecretaría de Prevención del Delito y los drones que podrían hacer una vigilancia de espacios que se pudieran considerar de mayor riesgo".

Cabe hacer presente que estos hechos en la Ciudad Jardín ocurren mientras las autoridades de Gobierno aseguran que los homicidios han disminuido en la región de Valparaíso gracias al plan «Calles sin violencia». Es así como informaron que entre el 1 de enero y el 22 de octubre de 2023, se han registrado 96 homicidios, cifra que es un 12,7% menor en comparación a igual fecha del año 2022 cuando se registraban 110. Ahora, si se revisan estas cifras desde la entrada en vigencia del plan gubernamental, la disminución de asesinatos llega al 30%, pues entre el 10 de abril y el 22 de octubre de 2023 hubo 58 homicidios, mientras que el 2022 hubo 83.

PURANOTICIA