Más de un millón de personas se espera que viajen a la región de Valparaíso por fiestas de Año Nuevo

La Delegada Presidencial Regional de Valparaíso, Sofía González, junto al Jefe de la Zona de Carabineros de Valparaíso, General Edgard Jofré, el Seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme; el Seremi de Transportes, Edgardo Piqué; el Seremi de Economía, Marcelo Arredondo; el Director de Sernatur, Marcelo Vidal y el Director Regional de Senda, Carlos Colihuechún, se trasladaron hasta la ruta 68, principal vía de acceso a la región, para entregar recomendaciones y dar a conocer las medidas que se implementarán para garantizar la seguridad del millón de personas que se espera lleguen a pasar las fiestas de Año Nuevo a zona.

Al respecto, González comentó que “se ha dispuesto de una planificación que ha puesto el foco principalmente en el despliegue operativo en materia de seguridad pública, también en salvaguardar la integridad y la vida de las personas en caso de cualquier emergencia, además, de las coordinaciones con los distintos gremios hoteleros o gastronómicos a propósito de la gran afluencia del público y de la reactivación económica que esto trae consigo. Por ello, vamos a fortalecer la fiscalización en controles carreteros, fiscalización en los terminales de buses, generar patrullajes preventivos en eventos masivos y coordinar con los gobiernos locales para así, poder ampliar nuestras capacidades de fiscalización, de control y, por tanto, también hacer más eficiente este trabajo”.

Según la representante del presidente en la región “existen algunos planes operativos específicos por parte de Carabinero que nos permitan estar en permanente monitoreo, por ejemplo, de los eventos masivos que tenemos en nuestra región, solo en la provincia de Valparaíso son 10 las fiestas que se van a desarrollar de gran envergadura. El llamado es a la ciudadanía, al autocuidado, si consume alcohol, no maneje, entregue las llaves y así cuidémonos entre todos y todas, ya que, esperamos que este fin de semana que sea agradable para quienes nos visitan, pero también para quienes habitamos la ciudad”.

El Jefe de la Zona de Carabineros de Valparaíso, General Edgard Jofré indicó que “como institución vamos a trabajar en el área urbana y también en las carreteras, y eso en términos prácticos se traduce en controles efectivos en carreteras, controles de velocidad, y por supuesto también junto a Senda los controles de alcotest y narcotest. Señalar, solo a modo de referencia, que durante este fin de semana de Navidad realizamos cerca de 3 mil controles en la ruta y de ello, encontramos conduciendo bajo la influencia del alcohol o derechamente en estado de ebriedad a 20 conductores. El año pasado, felizmente y dentro de todo lo que ocurrió, no tuvimos que lamentar tantos accidentes, casi un 60% menos en relación al año anterior, a lo menos este año pretendemos que eso no ocurra”.

Con relación a la situación en las carreteras, el seremi Riquelme destacó que “en particular, en la zona de Valparaíso Viña del Mar, se espera, según nuestras estimaciones, que por las carreteras entran o que pasan por la Quinta Región, alrededor de 320 mil vehículos, aproximadamente; de ellos, una buena parte lo hace por esta ruta 68, alrededor de 120 mil vehículos, éste y el flujo por la ruta 5 que principalmente son personas que circulan hacia la zona norte. Tenemos todos los equipos habilitados, toda la infraestructura, por ejemplo, la empresa concesionaria que está a cargo de la ruta 68 mantiene su implementación, sus equipos de grúa, sus equipos de salvataje, ambulancia, etc. Además, se habilitan los sistemas normales para estos casos como Peaje a Luca, por ejemplo, mañana viernes en particular la idea es que podamos desplazar un poquito los flujos, se espera el peak viernes en la tarde y sábado en la mañana, por ello, el Peaje a Luca es mañana desde las 7 hasta las 13:00 horas en la ruta 68, por ello llamamos a los conductores a planificar su viaje y a hacer uso, ojalá, de estos beneficios”, dijo el seremi, precisando que también para el regreso el próximo lunes se habilitarán “los sistemas 3x1 en el caso y además los sistemas de rebaja en el peaje para los camioneros de tal forma de que ojalá puedan transitar de noche desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana para poder habilitar y dejar expedita todas las carreteras de la región”.

En materia de transportes, el seremi Piqué señaló “lo primero es hacer un llamado a la conducción segura y responsable de parte de todos los automovilistas que vienen a disfrutar de este fin de año a la región de Valparaíso. Como Ministerio del Transporte a través de nuestros equipos de fiscalización estamos desarrollando una labor preventiva por sobre todo a la locomoción interurbana de pasajeros para resguardar la vida y la seguridad de los pasajeros y por supuesto también de los conductores. Hasta el momento se han hecho 2.081 fiscalizaciones, se han recursado más de 150 infracciones a la locomoción interurbana, principalmente por no contar con los dispositivos de iluminación correspondientes conforme a la norma o no contar con los videos o los sistemas de difusión de medidas de seguridad para el pasajero como el uso responsable del cinturón de seguridad, ya que, la meta es que no haya muertes que lamentar y que tengamos un recibimiento del año nuevo 2024 sin tener ningún fallecimiento en la región de Valparaíso”.

