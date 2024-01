Más de 6 mil visitantes recibirá Valparaíso por la llegada del crucero británico Sapphire Princess

Este sábado 20 de enero, Valparaíso recibirá un importante número de pasajeros en una misma recalada, lo que genera expectativas para el desarrollo del fin de semana en el rubro turístico, gastronómico y comercial porteño.

Se trata del Sapphire Princess, nave de bandera del Reino Unido y de 290 metros de eslora (largo) que trae a bordo a 4.925 pasajeros y 1.119 tripulantes, totalizando 6.044 visitantes que conocerán las bondades de Valparaíso.

La nave, procedente de Punta Arenas, arribará al sitio 3 del Terminal Pacífico Sur a las 5:00 horas, para comenzar el desembarque de pasajeros y tripulantes, lo que además significa un movimiento de cerca de 3.200 maletas en el Terminal de Pasajeros y otras maniobras como el abastecimiento de combustible, alimentos, retiro de basura, entre otras.

Luego de estar 18 horas en el puerto de Valparaíso, zarpará a las 22:00 horas con destino a Punta Arenas, como parte de su recorrido que conecta Buenos Aires con Valparaíso, pasando por el Estrecho de Magallanes, con escalas en Montevideo, Cabo de Hornos y Ushuaia, entre otros.

Finalmente, cabe mencionar que la próxima semana se dará un destacable hecho, ya que se concretarán dos dobles recaladas en el puerto de Valparaíso, lo que no acontecía desde 2016: el martes 23 comenzará esta secuencia con el arribo de los cruceros Serenade of the Seas y Silver Nova, este último estará en su viaje inaugural proveniente de Miami y para ambos será su primera recalada en la ciudad. En tanto, el jueves 25 de enero, arribará el crucero Viking Jupiter, que estará dos noches en Valparaíso y el Pacific World, que realiza su viaje inaugural.

