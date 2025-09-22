Más allá del estrecho: La historia de cómo Chile se aseguró su territorio en la Antártica

La comunidad magallánica y chilota celebró los 182 años de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes (21 de septiembre de 1843) con una ceremonia en Punta Arenas que convocó a las más altas autoridades de la región, encabezadas por el delegado presidencial José Ruiz y el gobernador regional Jorge Flies.

Tras la alegoría que recreó la llegada de la dotación de la Goleta Ancud, se depositaron ofrendas florales, se realizaron los discursos de autoridades y se presentó una colorida muestra folclórica de la "Agrupación de Conjuntos Chilotes", que llegó a la capital magallánica para esta ceremonia.

El contraalmirante Daniel Muñoz destacó la presencia de un regimiento de presentación de los buques de la Escuadra presentes durante estas semanas de festividades patrias en el teatro de operaciones austral.

“Desde los orígenes de la República, la Escuadra ha estado vinculada con Magallanes, un territorio desafiante por su geografía y meteorología. Este hito es fundamental en el corredor estratégico del Estrecho de Magallanes para Chile y para la Armada”, señaló.

Por su parte, el contraalmirante Jorge Castillo indicó durante su alocución el vital rol que cumplió la Armada en la concreción de esta hazaña y que permitió anexar un territorio vital para el desarrollo nacional.

“Este es un ejemplo de cómo un país, a través de una Armada entrenada y capaz, puede proyectar su poder y su soberanía, como se hizo en Magallanes y posteriormente hacia la Antártica. Como Institución nos enorgullece esta fecha que selló la soberanía en la región austral”, dijo.

Las autoridades civiles también destacaron el rol histórico de la Armada en este hecho y que aún resuena en la región. El delegado presidencial José Ruiz, enfatizó: “La Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes tiene una enorme relevancia para nuestra región y sigue teniendo trascendencia para todo el país. La proyección antártica nace de esta gesta, así como también el aporte permanente del pueblo chilote y de la Armada de Chile a lo largo de nuestra historia”.

Finalmente, el gobernador Jorge Flies subrayó que esta fecha sumó a Chile prácticamente la mitad de su territorio. “No sólo incorporó el Estrecho de Magallanes, sino que hizo posible la proyección antártica. Reconocemos el esfuerzo del pueblo chilote, presente desde la fundación de Punta Arenas hasta hoy”, señaló la autoridad.

El desfile de las unidades de presentación de las instituciones de la Defensa, delegaciones escolares y colectividades chilotas, otorgó un solemne marco al cierre de esta conmemoración que honra a los pioneros que consolidaron la soberanía de Chile en el extremo sur del continente.

PURANOTICIA