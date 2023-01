Marejadas anormales entre Arica y Ancud traerán "fuerte rompiente, sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura costera"

La Armada de Chile emitió un nuevo aviso de marejadas anormales que afectarán las costas del país en los próximos días.

El fenómeno comenzará este miércoles 18 de enero y se extenderá hasta el lunes 23 con un aumento considerable del nivel del mar en zonas costeras, pudiendo afectar a la población y a la infraestructura costera.

Estas marejadas pueden alcanzar su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar –o de más alta marea– y según las condiciones de viento local.

El capitán de fragata Gonzalo Concha Salas, jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, explicó que “un tren de olas provenientes del hemisferio norte afectará a contar del día miércoles 18 de enero a nuestro litoral continental e insular, generando oleaje que se proyectará como marejadas del noroeste entre Arica y faro Corona (Ancud), incluyendo el archipiélago Juan Fernández, produciendo fuerte rompiente, sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura costera, principalmente en bahías abiertas a esa dirección”.

“Estas marejadas corresponden al tercer aviso especial y es el primero categorizado como marejadas anormales en lo que va del año”, agregó.

En ese sentido, se hizo un llamado a actuar con prudencia y cautela, respetando las normas de seguridad establecidas. Por ello se recomienda no transitar por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.

INICIO DE MAREJADAS

Arica hasta Coquimbo: miércoles 18 enero (AM)

Archipiélago Juan Fernández: miércoles 18 enero (PM)

Coquimbo hasta Golfo de Arauco: miércoles 18 enero (PM)

Golfo de Arauco hasta Faro Corona: jueves 19 de enero (AM)

FIN DEL EVENTO

Archipiélago Juan Fernández: sábado 21 enero

Golfo de Arauco hasta Faro Corona: domingo 22 enero

Arica hasta Golfo de Arauco: lunes 23 enero.

